Calcio giovanile. Luglio sarà il mese degli open day dell'Ospedaletti, ecco le date

Inizia l’estate e l’Ospedaletti scende in campo per aprire le porte della famiglia orange ai calciatori del futuro. Luglio sarà un mese intenso con dieci date di open day, sempre alle 18 e sempre al campo “Ciccio Ozenda” di Ospedaletti in strada Vallegrande.

Le annate 2016, 2015 e 2014 si troveranno al campo l’8 e il 16 luglio, mentre i 2013 saranno convocati il 12 e il 31 luglio; i 2012 il 9 luglio, poi i 2011 l’11 luglio. Infine i 2010 avranno a disposizione il 5 e il 10 luglio, mentre i 2009 il 4 e il 10 luglio.

Per informazioni contattare gli allenatori Marco Anzalone (347 8123684) e Ivan Miatto (328 6027407).