Due medaglie d'oro per gli atleti della Canottieri Santo Stefano al Mare (foto)

Grande weekend per gli atleti della Canottieri Santo Stefano al Mare che sulle acque del lago della Schiranna a Varese hanno conquistato 2 medaglie d’oro, una di argento e un settimo posto.

Alice Ramella ha realizzato una straordinaria impresa con un doppio successo tricolore.

Nel singolo Senior ha vinto davanti ad Aurora Spirito (Gavirate) e Susanna Pedrola (Bissolati Cremona).

Il bis è arrivato nella categoria Pesi Leggeri davanti alla triestina Lisanna Bartolovich e a Elena Sali (Bissolati Cremona). Questi risultati sono la conferma dell’ottimo rendimento tenuto durante tutta la stgione che però non è ancora finita.

Infatti per lei gli allenamenti riprenderanno subito tra Marina degli Aregai e il bacino di Genova Prà in vista dei Campionati Mondiali Universitari in programma a Rotterdam dal 3 al 7 luglio.

Ottimo piazzamento anche per Arianna Ramella che dopo avere passato la difficile fase delle qualifiche e semifinali, si posiziona settima nella finale A del singolo Junior .

La medaglia di argento è arrivata da Roberto Gotz .

Il vogatore sanstevese che i questa fase della stagione gareggia con i colori della Canottieri Sampierdarenesi si è aggiudicato il titolo di vicecampione d'Italia nella specialità dell'otto junior dietro ai padroni di casa della Canottieri Varese .