Ginnastica: ottimi risultati per gli atleti del 'Cerchio d'Oro al torneo 'Gold' di Cannes (Foto)

Pioggia di medaglie alla squadra italiana di ginnastica ritmica Il Cerchio d’Oro al torneo internazionale di livello gold che si è tenuto sabato 22 e domenica 23 a Cannes.

Proprio nel giorno del trionfo di Sofia Raffaeli in coppa del mondo le farfalle di Imperia si sono classificate nei posti più alti del podio di ogni categoria.

Primo posto all around classe 2017 alla più piccola atleta agonista della società Sofia Stuani. Medaglia d’oro all around 2015 per Rossi Isabella, per lei oro anche alla palla e argento al corpo libero. Secondo posto sul podio all around 2015 per Alessia Grillo, medaglia d’oro per lei nel corpo libero e argento alla palla.

Settimo posto all around 2015 per Giorgia Stuani al suo primo esordio in una gara di livello gold, che ha ottenuto il primo posto nella classifica di specialità al cerchio.

Primo posto all around 2013 per Karol Lo Sasso, medaglia d’oro anche nel corpo libero e nella specialità. Ginevra terzo posto all around e nella specialità a corpo libero, primo posto nelle clavette e seconda nella fune.

Emma purtroppo qualche errore di troppo non le ha permesso di salire sul podio, ma ottiene comunque un quarto posto nell’all around e nel corpo libero, primo posto nella fune e secondo posto nelle clavette.

La ginnastica ritmica è uno sport che unisce la potenza della ginnastica all’eleganza della danza con la destrezza e coordinazione nell’uso degli attrezzi. Se è vero che le nostre giovani atlete agoniste non si fermano mai, tutte le bambine e ragazze sono invitate a provare con i corsi estivi del Il Cerchio d’Oro per scoprire questo meraviglioso sport, che sta appassionando il pubblico con i grandi successi internazionali della nostra squadra nazionale.



Il corso estivo aperto a tutti i livelli ed età unisce lo sport a momenti di convivialità e vuole offrire un servizio alle famiglie durante la chiusura estiva delle scuole.