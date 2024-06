Sanremese, gli Irriducibili salutano Giorgio Gagliardi: "Grazie per aver onorato la maglia"

Giorgio Gagliardi saluta la Sanremese Calcio. Il numero 10 lascia la società matuziana dopo 54 gol e 17 assist in 276 partite. In 8 anni Gagliardi è riuscito a creare un legame importante con la tifoseria, che adesso gli rende grazie e lo saluta.

"Come un fulmine a ciel sereno abbiamo appreso che dalla prossima stagione sportiva non vestirai più la nostra gloriosa casacca biancazzurra", fanno sapere dagli Irriducibili Sanremo. "Noi non possiamo fare altro che ringraziarti per tutto quello che hai dato alla Sanremese, nello specifico 54 goal, 17 assist in 276 partite in 8 anni di onorato servizio. Grazie per le tue giocate ispirate da una classe cristallina, prerogativa dei grandi numeri 10. Grazie per averci fatto sognare con le tue punizioni che spesso finivano nel "sette" delle porte avversarie. Grazie per il tuo impegno e la tua abnegazione. Grazie per aver sempre onorato la maglia della tua città".