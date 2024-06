Calcio. Paolo Ciarlo lascia l’Ospedaletti: “Grazie a tutti, insieme ci siamo tolti tante soddisfazioni”

Con il termine della stagione 2023/2024 si separano le strade dell’Ospedaletti e del team manager e vice presidente Paolo Ciarlo.

“La società ringrazia Paolo per la sua collaborazione e gli augura tanti successi nelle sue nuove avventure nel calcio dilettantistico”, con queste parole la società orange saluta Ciarlo, arrivato in orange come allenatore e poi entrato in dirigenza.

“Desidero esprimere il mio ringraziamento per aver condiviso con voi questo periodo nella famiglia orange - così Paolo Ciarlo, nell’annunciare la sua scelta di lasciare l’Ospedaletti - mi avete fatto crescere sotto ogni punto di vista in questi cinque anni. Abbiamo superato tante difficoltà, ma ci siamo presi anche molte soddisfazioni per le quali spero di aver dato il mio modesto contributo. Ringrazio in primis il presidente Luca Barbagallo che, oltre a essere il numero uno della società, è un amico, come Giorgio Bordero che ha deciso di rientrare attivamente in società”.



“Ringrazio tutti per la collaborazione - prosegue Ciarlo - ai due responsabili Marco ed Ivan, ai mister Fabio, Leo, Nando, Enrico, Totò, Ottavio, Martina, al giovane Checco a cui auguro il meglio per la sua vita futura, Carla ed Andrea, Erica, Paolo e Alessandro ai ragazzi tutti e alle loro famiglie. Una menzione speciale a Maria che mi ha dovuto supportare e sopportare. Inizio una nuova sfida con me stesso. Vi abbraccio forte e ci vedremo sui campi di calcio”.