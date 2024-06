Prosegue il 29° Trofeo Città di Sanremo di Calcio a 6, i risultati settimanali e classifiche

Prosegue con partite spettacolari e con sempre un folto pubblico ad assistervi, il 29° Trofeo Città di Sanremo di Calcio a 6 che si sta svolgendo sul Campo Morgana presso i Bagni Italia di Corso Trento e Trieste. Con gli incontri di questa sera (alle 20.30 GolfoScogliera contro Marrocues e alle 21.30 7sins contro Monegu) si concluderà la terza giornata del girone B.

I monegaschi , tra cui giocano due ragazzi proveniente dal Cap D'ail e alcuni che sono transitati per l' Academy del Monaco se la vedranno contro i 7sins che daranno tutto per muovere lo 0 in classifica, invece nella prima sfida serale la squadra magrebina di Taggia se la vedranno contro i ragazzi di Ospedaletti guidati dai fratelli Cassini con entrambe le squadre che occupano la terza posizione a 3 punti cercando di superare Cofin spa a 4 e gruppo Coapi a 6 ma entrambe con una gara in più.