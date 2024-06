Sanremo: record di iscritti alla ‘Run for the whales’, oggi e domani le iscrizioni sul posto

E’ già record di iscritti per la Run for the Whales in calendario domani a Sanremo. Confermata la formula che prevede tre diverse gare: mezza maratona (Fidal), 10 Km non competitiva e Family Run (circa 3 Km).

Al via ci sarà anche Giulia Sommi, campionessa italiana di maratona nel 2022 e medaglia di bronzo nel 2024. L’atleta di Vigevano, portacolori del CUS Pro Patria Milano, correrà infatti la mezza maratona con il pettorale numero 1. Importante il suo palmares sportivo, impreziosito dalla vittoria del titolo tricolore in maratona, conquistato un anno e mezzo fa (novembre 2022) a Ravenna. Il suo livello tecnico è testimoniato anche dai personal best: maratona 2h35’05” - mezza maratona 1h15’22” - 10 km 33’54”. Alla partenza della 10 Km ci sarà invece la genovese Paola Noli, vincitrice della Sanremo Marathon 2023.

Prima dell’apertura delle iscrizioni sul posto, la Run for the Whales 2024 ha già battuto ogni record, superando il numero dei partecipanti delle passate edizioni. Ad oggi risultano infatti iscritti quasi 600 atleti: 341 per la mezza maratona, 208 per la 10 Km e 46 per la family run. Conclusa la fase on line, sarà ancora possibile iscriversi ad una delle tre gare attraverso l’apposito desk che sarà allestito presso il campo di atletica di Pian di Poma nei seguenti orari:

- oggi dalle 14:30 alle 18;

- domani (solo per la 10 Km e la family run) dalle 10 alle 13.

La Half Marathon partirà da San Lorenzo al Mare e interesserà la pista ciclabile in direzione ponente fino al traguardo posto al campo di atletica di Sanremo. I podisti lungo il tracciato attraverseranno una serie di Comuni (San Lorenzo al Mare, Costarainera, Cipressa, Santo Stefano al Mare, Riva Ligure e Taggia) costeggiando il mare su un percorso molto veloce che si sviluppa in linea retta con un dislivello pressoché nullo. Ad Arma di Taggia i partecipanti percorreranno anche un breve tratto urbano. La 10 Km prenderà invece il via al campo di atletica dirigendosi subito verso levante, lungo la pista ciclabile, fino quasi all’inizio di Tre Ponti dove ci sarà il giro di boa per il ritorno. La Family Run interesserà il tratto del lungomare sanremese. Le gare sono curate sotto il profilo tecnico dall’Asd Pro San Pietro.

La mezza maratona prenderà il via alle 19 da San Lorenzo al Mare. Allo stesso orario, ma dal campo di atletica di Pian di Poma, è previsto lo start della 10 Km, in coda alla quale si svolgerà anche la family run. La cerimonia di premiazione si terrà in zona traguardo alle ore 21.

Dopo i successi delle ultime edizioni, il Social Reality della Sanremo Marathon è sbarcato anche alla Run for the Whales. Il format ha permesso a quattro atleti di essere seguiti per due mesi, fino al giorno della gara, da uno staff composto da: un tecnico (Roberto Giacopelli), un nutrizionista (Matteo Rondelli dello staff di Stefano Beschi) ed un mental coach (Cesare Zanotto).

Ecco i protagonisti:

- Alessandro Pizzi - 44 anni di Milano - in gara nella mezza maratona

- Magda Sabbatino - 23 anni di Nizza - in gara nella mezza maratona

- Chiara Fossati - 34 anni di Sanremo - in gara nella 10 Km

- Barbara Ribolla - 42 anni di Paratico (Brescia) - in gara nella 10 Km

Il loro percorso di avvicinamento alla gara è stato vissuto sulla rete, tramite la pubblicazione di foto e video sui social della Run for the Whales: Facebook (@runforthewhales) e Instagram (sanremo.marathon).

Nella mattinata di domani si svolgerà la prima Plogging Challenge della Run for the Whales organizzata dal Comitato Sanremo Marathon in collaborazione con l’associazione I Deplasticati e l’intervento anche di alcuni volontari della BioDesign FoundaIon. Questo evento fa parte del progetto "Sportivi per Natura in Riviera", il progetto che ha vinto il bando promosso da Fondazione Compagnia di San Paolo, che vuole coniugare l'importanza della tutela dell'ambiente con i benefici dell'attività sportiva. La Plogging Challenge inizierà alle 9.30, si concluderà alle 12 e si svolgerà lungo nelle aree di Pian di Poma adiacenti alla partenza della Run for the Whales. L’attività è aperta a grandi e piccini. Il ritrovo è alle ore 9 alla Pista di Atletica di Pian di Poma a Sanremo.

La zona di arrivo sarà allietata da un concerto di musica dal vivo, a cura del gruppo “Lost in Blues”, che si esibirà a Piand di Poma a partire dalle 21:30 circa. Ingresso libero.