Calcio amatoriale: da oggi a domenica a Sanremo torna l'appuntamento con il torneo 'Old Stars'

Torna anche quest’anno l’appuntamento, ormai ultraventennale, con la festa sanremese del calcio per veterani.

Da oggi a domenica, ai campi ‘Comunale’, ‘Grammatica’ e di Pian di Poma, è infatti in programma il torneo internazionale ‘Old Stars Sanremo’ (dal nome del gruppo organizzatore) articolato in due competizioni: quella per over 50 (nelle prime edizioni si cominciò con quella per over 40), giunta all’edizione numero 17, con otto società, e quella per over 60, al quinto anno, sempre con 8 compagini.

Nel torneo over 50 saranno in campo nel Girone A le squadre Amarcord 1987 (Novara), Old Stars Sanremo, Provincia Granda Cuneo e Zurigo, che schiera l’ex giocatore di serie A (Torino) Skoro, che ha anche militato nella nazionale dell’allora Jugoslavia; nel Girone B le squadre Anni 70 Olimpia 1937 (Genova), Gruppo Calcio Milano, All Stars Arzignano ( Vicenza) e Robbio (Pavia). Le partite scatteranno oggi alle 18 al Comunale e a Pian di Poma, la fase a gironi si concluderà domani mattina (partite dalle 9) al Comunale.

Nel torneo Over 60, al campo Grammatica sopra lo stadio, figurano nel Girone A le squadre Amarcord 1987, Nazionale Centro Italia Roma, Beach Boys Anni 60 (Sanremo-Genova) e PFC Torino; nel Girone B le squadre Amici di Ubi Torino, Nobis Torino, Old Stars Sanremo e Robbio.

Le partite avranno la durata di 20 minuti per tempo e, domenica a partire dalle 9, sono in programma le finali over 50 al Comunale e over 60 al Grammatica per definire le due classifiche dall’ottavo al primo posto. Seguiranno le premiazioni.

Sottolinea Claudio Muià, presidente Old Stars: “E’ con orgoglio e soddisfazione che anche quest’anno siamo riusciti a organizzare il nostro torneo diventato un appuntamento fisso e di riferimento per il calcio amatoriale, richiamando squadre da tutta Italia nel segno del sano agonismo, dell’amicizia, del rispetto, dell’amore per il calcio e dell’ospitalità sanremese”.