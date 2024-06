Elezioni Sanremo: appello al voto della coalizione Mager "Facciamo sentire la nostra voce"

Inizia così il messaggio agli elettori di Alessandro Mager , riferendosi all'affluenza delle ultime elezioni comunali, di poco oltre il 50% . Un problema che ha spinto il comitato elettorale della coalizione civica a indire una conferenza stampa per parlare del tema. Nel corso dell'incontro, in cui i giornalisti hanno incontrato Federico Crespi e Alberto Mager (il candidato non ha potuto essere presente per impegni lavorativi urgenti), si è tornati su questo tema, sottolineando come il voto sia una responsabilità.

Alessandro Mager ha voluto comunque inviare una lettera per ribadire l'importanza del voto: "Al primo turno, 20487 sanremesi non sono andati a votare. Capisco che ci possano essere state molte ragioni: disillusione, sfiducia o semplicemente impegni personali. Tuttavia ora siamo di fronte a un momento cruciale: il ballottaggio. Questa è un'opportunità unica per far sentire la propria voce e per contribuire attivamente alla costruzione di un futuro migliore per Sanremo. Non lasciamo che gli altri decidano per noi. Ogni singolo voto può fare la differenza. Il ballottaggio è la possibilità di correggere il tiro, di fare una scelta consapevole e informata. Ora è il momento di prendere in mano il nostro destino e di influenzare in modo positivo la direzione che vogliamo intraprendere come comunità. Vi invito quindi a recarvi alle urne domenica 23 e lunedì 24 giugno a esercitare il vostro diritto di voto con responsabilità e determinazione. Partecipiamo tutti insieme a questo importante momento democratico. Non sottovalutiamo il potere che abbiamo nelle nostre mani: il potere di cambiare, di migliorare, di scegliere. Andiamo a votare al ballottaggio. Facciamo sentire la nostra voce. Facciamo la differenza per Sanremo".