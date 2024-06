Il 'Jardin secret' di Camporosso: un angolo di Biodiversità creato da Marco Damele

Nel cuore di Camporosso, si cela un tesoro verde sconosciuto ai molti ma unico nel suo genere: il Jardin Secret di Marco Damele. Questo piccolo giardino della biodiversità è un vero e proprio scrigno che custodisce centinaia di specie vegetali diverse, provenienti da ogni angolo del pianeta.

Marco Damele, scrittore, botanico e allievo del celebre Libereso Guglielmi, ha sapientemente reintrodotto e fuso insieme piante allucinogene, eduli e tossiche, creando un’armonia perfetta in questo intimo spazio verde. I ‘Jardins secrets' sono piccole oasi di verde nascoste tra le case, in mezzo alle strade, tra le case, ognuno diverso dall'altro, con la loro particolarità e storia di chi li ha realizzati. Un angolo cittadino nascosto, istruttivo e divertente, in cui ci si imbatte in un'ampia varietà di piante, alcune del tutto inaspettate, altre magiche e misteriose diventando una vera e propria essenza di vita, un nuovo modo di scoprire e vivere la città che ci circonda.

Il giardino della biodiversità non è solo un luogo di bellezza estetica, ma anche un giardino sensoriale che stimola tutti i sensi, invitando i visitatori a un viaggio attraverso profumi, colori e sapori. Ogni pianta presente racconta una storia, un viaggio, un sogno. È un piccolo paradiso che promuove la tutela e la valorizzazione del patrimonio vegetale, educando e sensibilizzando sul ruolo cruciale della biodiversità. Un angolo segreto di Camporosso, dove la natura si esprime in tutta la sua magnifica diversità. Un’esperienza unica che rimane impressa nei ricordi.