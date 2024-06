Ginevra Scalzo del CSD Judo Sanremo Kumiai vice campionessa italiana Under 15

Ginevra Scalzo del CSD Judo Sanremo Kumiai conquista il titolo di vice campionessa italiana nella categoria Under 15 alle finali dei campionati italiani di judo organizzati dalla FIJLKAM a Lido di Jesolo.

"Dopo aver dominato la ranking list nazionale dei primi sei mesi del 2024 - spiegano dalla società sportiva -, Ginevra Scalzo è salita sul secondo gradino del podio, il risultato è motivo di grande soddisfazione per lo staff tecnico del club sanremese diretto dall’allenatore Ettore Guarnaccia.

Purtroppo, la giornata non è stata altrettanto positiva per Elisa Bottero, l’altra atleta in gara. Elisa ha affrontato una giornata difficile, iniziata con un giudizio arbitrale molto discutibile nel primo incontro, seguito da una sconfitta nel secondo incontro nonostante fosse in vantaggio dai primi secondi. Questo le ha impedito di gestire la situazione e di assicurarsi un potenziale terzo posto.

Il CSD Judo Sanremo Kumiai ha ottenuto il 14° posto nella classifica finale su oltre 50 società presenti alle finali dei campionati italiani A1. Questo risultato conferma il club come una delle prime società in campo nazionale, con atleti di alto livello.

Grazie alla collaborazione e al gemellaggio con il Kumiai Druento, nelle prossime settimane il club darà il benvenuto a ospiti e campioni di livello olimpico per diverse sessioni di allenamento e incontri formativi".