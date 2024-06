Elezioni Amministrative Sanremo: tra ieri e stamattina hanno votato i sei candidati a sindaco (Foto)

Tra ieri pomeriggio e questa mattina hanno votato tutti i sei candidati a sindaco di Sanremo. Tra strette di mano, saluti anche tra loro, hanno espletato il loro diritto-dovere di votare sia alle Amministrative che alle Europee. Dopo il via dato dall’attuale sindaco uscente, Alberto Biancheri, il primo è stato Fulvio Fellegara, al seggio di via Margotti nel quartiere di Baragallo.

Dopo di lui Alessandro Mager, alla scuola ‘Pascoli’ di corso Cavallotti. Questa mattina è stata la volta di Roberto Rizzo, che ha espresso le sue preferenze in uno dei due seggi di Coldirodi. Infine il ‘trittico’ a breve distanza l’uno dall’altro, nuovamente alla ‘Pascoli’. Nell’ordine hanno votato Gianni Rolando, Roberto Danieli ed Erica Martini.

I primi due sono stati ‘accolti’ anche dal rivale Alessandro Mager e si sono prestati alla foto di rito con stretta di mano. Un rito, quello della foto al voto per i candidati a sindaco, che si è ripetuto anche in questa tornata elettorale carica di attese, per capire chi succederà ai 10 anni di mandato per Alberto Biancheri.

Domani alle 14.30, lo ricordiamo, il via allo scrutinio (per le Europee si partirà stasera alle 23) e, sul nostro giornale e sui nostri canali Facebook e YouTube, Sanremo News sarà in diretta fino a sera dal ‘B.I.G.’ di piazza Bresca con ospiti, commenti e risultati. Previsti collegamenti anche con Camporosso, Ospedaletti e diversi comuni della nostra provincia interessati dal voto Amministrativo.