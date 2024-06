Torna la ciclosportiva randonnée Milano-Sanremo: 600 gli amatori al via

Si terrà domani, domenica 9 giugno, la 53° edizione della ciclosportiva randonnée Milano-Sanremo. Al via sono previsti circa 600 concorrenti, molti dei quali provenienti dall’estero.

Più della metà dei ciclisti al via (56%) saranno infatti stranieri, in rappresentanza di 27 Nazioni. La manifestazione è infatti ormai un punto di riferimento per tutti gli appassionati di ciclismo a livello anche internazionale. Tra i Paesi stranieri più rappresentati figurano: Francia (86 atleti), Germania (46), Paesi Bassi (34), Belgio (27), Svizzera (26), Gran Bretagna (23), Spagna (18). L’evento avrà anche una ricaduta turistica per il territorio, visto che molti partecipanti rimarranno a Sanremo almeno fino a lunedì.

Il percorso della Milano-Sanremo non competitiva amatoriale ripercorre i 300 chilometri che separano Milano da Sanremo, cercando di percorrere le medesime strade della Classicissima di primavera. La Granfondo partirà alle 7 da Hotel Ibis Style Settala a Milano. Percorso il tratto in pianura lungo la S35 attraversando di Pavia e Voghera, i partecipanti lasceranno la Lombardia ed entreranno in Piemonte, transitando da Tortona e Novi Ligure.

I partecipanti proseguiranno per Acqui Terme ed entreranno in Liguria a Sassello, affrontando il Colle del Giovo, per arrivare sulla Riviera di Ponente ad Albissola. Di qui, dopo circa 200 km dalla partenza, si imboccherà la statale Aurelia in direzione di Sanremo. Da Albisola, si attraverseranno in un tratto di circa 60 km pianeggianti le località di Savona, Spotorno, Finale Ligure, Pietra Ligure, Albenga sino ad arrivare ad Alassio. La serie dei tre capi, Capo Mele, Capo Cervo e Capo Berta saranno le prime asperità liguri da affrontare lungo il percorso che attraverserà i comuni di Andora, Cervo, Diano Marina e Imperia.

Si arriverà così a San Lorenzo al Mare e agli ultimi 30 chilometri per affrontare prima la salita della Cipressa (5,6 km al 4,1%), poi quella del Poggio di Sanremo (3,7 km al 3,7% di pendenza media con punte dell’8%), per poi scendere verso il centro di Sanremo, con il traguardo posto in Corso Salvo D’Acquisto, dove si prevede che i partecipanti inizino ad arrivare dalle 14:45 (Pasta Party e docce a Villa Ormond).