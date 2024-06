Una Ferrari da 300/400mila euro, una probabile cena da 80/100 euro a testa ma mancano 5 euro per il parcheggio e, quindi, si lascia l’auto in piazza Muccioli in zona pedonale, magari a pochi passi dal ristorante, per tenerla d’occhio.

E’ accaduto questa sera a Sanremo, a dimostrazione dello scarso senso civico di alcune persone che, piuttosto di fare qualche metro a piedi in più, parcheggia l’auto in zona pedonale, alla faccia dei divieti.