Ventimiglia: grande successo di partecipanti sabato scorso al primo torneo di beach handball

Si è svolto sabato scorso il promo torneo di beach handball, giornata conclusiva del lungo percorso del ‘Progetto Scuola’, organizzato dalla Pallamano Ventimiglia, nei plessi di via Roma e via Veneto, nella città di confine.

Quella di sabato non è stata una mattinata come tutte le altre, ma straripante di emozioni e allegria: “È stato un onore per noi – evidenzia la società frontaliera - prendere parte ad una giornata particolare, le cui parole principali sono state pace e legalità. Lo sport è un sinonimo di queste due parole, con i valori di amicizia e correttezza che sono alla base di qualunque attività sportiva e tutte queste parole sono racchiuse nel rispetto”.

Il torneo non ha avuto né vincitori e né vinti, l'unico vincitore è stato lo sport, quello sano. Il campo di beach handball ha visto circa 150 bambini, dalla prima alla quinta elementare, che si sono alternati in appassionanti partite, in un tripudio di allegre risate che si mescolavano al tifo di maestre e genitori.

“I ringraziamenti sono tanti – dicono sempre dalla società - per la maestra Mara e tutto lo staff di via Veneto e via Roma; per i bambini, tutti, veri protagonisti di questi momenti indimenticabili ; per i genitori; per i nostri giovani allenatori Andrea Sismondini, Giampaolo Galatà, Matteo De Berardinis, sotto la guida attenta del veterano Massimo Agnese; per Alessandro Zunino Presidente CONI della provincia di Imperia, che ha premiato tutti i partecipanti con una medaglia; per la Federazione Italiana Giuoco Handball (non rappresentata per motivi personali del referente provinciale Jean Claude Asnong) e ultima, ma non ultima, la nostra dirigente Debora Amico che ha seguito da vicino tutta la parte burocratica ed organizzativa”.

Molti bimbi che hanno preso parte al Progetto, hanno poi partecipato ai corsi di pallamano, organizzati dall’associazione ventimigliese, nelle ultime settimane, dedicati specificatamente alla categoria ‘BabyHand’. La partecipazione è stata corposa, segno che i ragazzi hanno saputo infondere passione e curiosità par questo sport ancora, purtroppo, un po' di nicchia, ma che a Ventimiglia ha profonde radici.

L'appuntamento è per settembre, per chi vorrà iscriversi ai corsi annuali di pallamano. E' ovviamente intenzione della Pallamano Ventimiglia presentare nuovamente il progetto nelle scuole, anche per il prossimo anno scolastico, per bissare un successo davvero soddisfacente.