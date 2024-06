Sport e divertimento allo ‘Zaccari’, la Sanremese Calcio vince il 'Trofeo Mircko Salvaterra' (Foto e video)

Sport e divertimento al centro dell’evento, organizzato sabato dalla Polisportiva Vallecrosia Academy, dedicato alla memoria di Mircko Salvaterra, dirigente del settore giovanile e tesoriere biancorosso scomparso nel 2020, rivolto ai Pulcini 2014.

Sedici le squadre che sono scese in campo allo 'Zaccari' di Camporosso per sfidarsi: Sanremese Calcio, Junior Soccer, Golfo Dianese, Asd Taggia, Us Dolceacqua, Borgio Verezzi, Ads Ceriale, Imperia Calcio, due squadre del Camporosso, Virtus Sanremo, Ventimiglia Calcio, Pietra Ligure e Argentina Arma oltre a due squadre della Polisportiva Vallecrosia Academy. Alla fine, è la Sanremese Calcio ad aggiudicarsi il torneo Trofeo Mircko Salvaterra. Sul podio anche Polisportiva Vallecrosia Academy rossa e Junior Soccer.

L'evento si è concluso con l'estrazione della lotteria organizzata dalla società biancorossa e la premiazione delle squadre. Per l’occasione erano presenti anche il vicesindaco di Vallecrosia Marilena Piardi, l’assessore Patrizia Biancheri e il consigliere comunale Enrico Amalberti che hanno premiato i ragazzi insieme al vicepresidente del Vallecrosia Academy Daniele Ventura, al direttore sportivo Maurizio Brogna, al team manager Mario Scerra, al tesoriere Dima Salvaterra e a Simona Venturelli. Sono stati consegnati anche diversi premi individuali per il miglior giocatore, il miglior portiere, il miglior centrocampista, il capocannoniere, il gol più bello, il miglior difensore, il miglior attaccante, il premio fair play, il premio Lady, il premio simpatia e alla top 7 formazione ideale 2014.

“Abbiamo voluto dedicare l'evento al nostro caro amico Mircko che è sempre tra di noi" - dichiara Francesco Lapa, direttore tecnico della Polisportiva Vallecrosia Academy.

"E' stata una splendida giornata" - commenta il direttore sportivo Maurizio Brogna- "Abbiamo ricordato un amico che non c'è più e che ha contribuito alla nascita di questo sodalizio, che è una famiglia".

"E' bello che ricordiate una persona che ha dato tanto per la Polisportiva" - dice il vicesindaco di Vallecrosia Marilena Piardi - "Ricordare chi non c'è più è un dovere, bisogna, perciò, fare sempre questi tornei. E' stata una giornata impegnativa per tutti i bambini scesi in campo, bravi a tutti e ai genitori che hanno accompagnato i propri figli in questa giornata".