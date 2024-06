Argentina Arma e Polisportiva dei Fiori presentano ricorso al Consiglio di Stato per la gestione del campo 'Ezio Sclavi'

Per la gestione del campo sportivo Ezio Sclavi di Taggia si andrà al Consiglio di Stato. Lo scorso 24 maggio l'Argentina Arma e la Polisportiva dei Fiori hanno presentato ricorso contro la sentenza del Tar di Genova, che aveva respinto il ricorso riguardo l'affidamento dell'infrastruttura, confermando l'assegnazione alla RTI (Raggruppamento Temporaneo di Imprese) composta dalle società calcistiche Taggia e Sanremese.

Le società ricorrenti in Consiglio di Stato hanno inoltre presentato istanza di sospensione della sentenza del Tar; questione sulla quale l’organo di giurisdizione amministrativa potrebbe già esprimersi il prossimo 13 giugno, nell’attesa di un giudizio in merito al ricorso.

“Il Comune ha cercato in ogni modo di affidare la gestione della struttura sportiva, inizialmente cercando un accordo tra le società sportive interessate, per una gestione condivisa; procedendo poi con un bando quando è stato chiaro che non si sarebbe trovato un punto d’incontro", spiega il sindaco di Taggia, Mario Conio. "Il nostro unico obiettivo è quello di ridare la struttura alla comunità e permettere ai nostri ragazzi di giocare e allenarsi. Purtroppo dobbiamo constatare che, a seguito del ricorso al Consiglio di Stato, la struttura sportiva potrebbe rimanere inagibile ancora a lungo. Oggi ci troviamo infatti in una situazione di stand still processuale e siamo impossibilitati a procedere con la stipula del contratto di affidamento.”

Secondo Conio, inoltre, “il perpetrarsi di questo muro contro muro ha sortito l’unico effetto di danneggiare i giovani atleti della nostra comunità. Auspico che in futuro il buonsenso possa sostituirsi alle carte bollate".