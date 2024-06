Casinò di Sanremo, storia della più importante casa di gioco in Italia

Il Casinò di Sanremo è una delle istituzioni più prestigiose del gioco in Italia, diventando punto di riferimento per chiunque cerchi un divertimento raffinato. La struttura è situata in Via Matteotti, nel cuore della città, ed è sorto il 14 gennaio 1905. Da quel momento in poi, nella famosa città ligure c’è stato un vero e proprio boom di turisti, desiderosi di scoprire la bellezza del casinò.

Nonostante la forte ascesa dei casinò online come Casinofy che permettono all’utente un accesso facilitato ai giochi preferiti, sempre più persone visitano Sanremo per poter ammirare l’imponente struttura e il suo stile architettonico in Liberty, realizzato dal francese Eugène Ferret.

In questo articolo andremo a scoprire la storia e l’impatto del Casinò di Sanremo.

Dalla Belle époque alla Seconda guerra mondiale

Le porte del Casinò di Sanremo, il più importante d’Italia, si aprirono durante la Belle époque, un periodo caratterizzato da una forte prosperità, innovazione culturale e voglia di bello. Agli inizi, nel 1905, la struttura era un semplice circolo privato, potendo contare su una forte élite che pian piano introdusse gioco d’azzardo e spettacoli, oltre ad altre tipologie di intrattenimento per la vita signorile.

Fu solamente con il ventennio fascista che si autorizzò al gioco d’azzardo, con un solo semplice obiettivo: competere con gli altri casinò, oltre a voler aiutare il sostenimento della città ligure. La scelta da parte del Governo, quindi, portò il Casinò di Sanremo a diventare un vero e proprio polo culturale e ricreativo, con i moltissimi cittadini e turisti che passavano le loro serate al suo interno, con spettacoli e giochi di ogni gusto.

Personalità di spicco come Luigi Pirandello, Pietro Mascagni e Francesco Pastonchi contribuirono a elevare il profilo culturale del casinò, organizzando eventi come i Lunedì Letterari (oggi "Martedì Letterari") che attrassero intellettuali e artisti di fama internazionale​​.

Con la Prima Guerra mondiale, ci fu una chiusura temporanea del luogo, per poi riaprire negli anni ’20. Sotto la gestione di Luigi De Santis ci fu un forte ampliamento, con l'introduzione di croupier professionisti provenienti dalla scuola di Ostenda in Belgio, che contribuirono a consolidare la reputazione del casinò per la qualità del servizio offerto​​.

Durante la Seconda Guerra Mondiale, il casinò chiuse nuovamente, ma fu uno dei primi simboli della rinascita post-bellica quando riaprì nel 1946. L'importanza del casinò nella ripresa culturale e turistica di Sanremo fu evidente quando, nel 1951, ospitò la prima edizione del Festival della Canzone Italiana, un evento che divenne rapidamente un appuntamento fisso e che contribuì a proiettare Sanremo e il suo casinò sulla scena internazionale​​.

Il Festival di Sanremo e il boom definitivo

Nel gennaio 1951, il Salone delle Feste del Casinò ospitò la prima edizione del Festival della Canzone Italiana, un evento che avrebbe cambiato per sempre il panorama musicale italiano. Infatti, il Festival di Sanremo, nel corso degli anni è diventato una vera e propria istituzione, capace di attirare l’attenzione di moltissimi spettatori, come visto anche dai record fatti da Amadeus.

Inizialmente era trasmesso via radio e vide la partecipazione di soli quattro interpreti nella sua prima edizione: Nilla Pizzi, Achille Togliani e il Duo Fasano. A vincere fu Nilla Pizzi con la canzone Grazie dei fiori ​​ , un brano ancora oggi ricordato da molti.

Questo evento divenne rapidamente un appuntamento fisso, consolidando la fama del casinò a livello internazionale. Nel corso degli anni, il Festival di Sanremo ha attratto alcuni dei più grandi nomi della musica italiana e internazionale, trasformando il casinò in un centro nevralgico per la cultura popolare. Gli anni '60 furono un periodo di grande successo per il Casinò di Sanremo, ma anche di scandali. Nel 1969, un caso di tangenti coinvolse l'amministrazione comunale e portò al commissariamento del casinò. Nonostante queste difficoltà, la struttura continuò a essere un punto di riferimento per il turismo e la cultura, grazie anche alla sua capacità di attrarre personaggi di spicco come Vittorio De Sica, i Principi Ranieri e Grace di Monaco e Re Faruq d'Egitto​​.

La Modernizzazione e l’arrivo ai giorni nostri

Nel 2001, il Casinò di Sanremo subì una trasformazione importante, diventando una società per azioni con il Comune di Sanremo come unico socio. Questa ristrutturazione amministrativa ha permesso un rilancio significativo della struttura, che oggi non è solo una casa da gioco, ma anche un centro per eventi culturali e di intrattenimento di alto livello. Il casinò ha abbracciato le nuove tecnologie, offrendo giochi online per attrarre una clientela più giovane e internazionale, e ha ampliato la sua offerta con ristoranti rinomati e spazi per eventi e mostre​.

Il Casinò di Sanremo è diventato un punto di riferimento per l'alta cucina e l'intrattenimento, con ristoranti come il Biribissi e il Roof Garden che offrono non solo ottimi piatti, ma anche spettacoli e cooking show con chef di fama internazionale. La struttura comprende anche spazi esclusivi come il Privé e il Privatissimo, dedicati ai tornei di poker e ad eventi privati. Inoltre, il casinò ospita regolarmente manifestazioni culturali di grande rilevanza, come i Martedì Letterari, che continuano la tradizione iniziata negli anni '30​​.

Oggi, il Casinò di Sanremo rimane un simbolo di eleganza e tradizione, un luogo dove storia, cultura e intrattenimento si intrecciano, con moltissimi eventi culturali che attirano visitatori da tutto il mondo. Con oltre un secolo di attività, il casinò continua a evolversi, mantenendo il suo ruolo di protagonista nella scena culturale e turistica italiana e internazionale​.