Ad Apricale e a Perinaldo parte il nuovo servizio di raccolta differenziata

Il nuovo servizio di raccolta differenziata sta per sbarcare anche nei comuni di Perinaldo e Apricale. Quest’ultimo sarà il primo a partire e Teknoservice ha quindi organizzato due giornate di distribuzione dei kit.

Gli appuntamenti sono giovedì 30 maggio, dalle 9 alle 14, presso il parcheggio sulla strada provinciale e venerdì 31 maggio, sempre dalle 9 alle 14, in piazza Vittorio Emanuele II (sotto al Municipio). I residenti possono scegliere indifferentemente una delle due giornate dedicate alla distribuzione per ritirare i loro kit: sono stati organizzati due sessioni distinte solo per facilitare il processo e favorire l’affluenza degli utenti.

Invece, per quanto riguarda Perinaldo, la prossima settimana si terrà l’incontro informativo con la popolazione e in quella seguente, in tre giornate, avverrà la distribuzione dei kit. Gli appuntamenti saranno mercoledì 5 giugno, alle 18 e alle 20, doppio incontro informativo con la popolazione presso il Municipio in piazza Mons. Antonio Rossi 1. Le riunioni pubbliche sono due solo per favorire una maggiore partecipazione, perché i temi trattati sono i medesimi. Lunedì 10, martedì 11 e mercoledì 12, sempre presso il palazzo comunale, dalle 9 alle 14, la cittadinanza è invitata a presentarsi per il ritiro dei kit della differenziata.

Al ritiro deve presentarsi l’intestatario della Tari munito di tessera sanitaria; nel caso fosse impossibilitato, può delegare un’altra persona compilando l’apposito modulo che può essere scaricato dal sito www.teknoserviceitalia.com. Oltre al modulo compilato e firmato, servirà anche copia del tesserino sanitario del delegante.

Per qualsiasi richiesta di informazioni, o chiarimento di eventuali dubbi, gli utenti possono contattare Teknoservice in tanti modi: via mail, scrivendo a bacino.ventimigliese@teknoserviceitalia.com; telefonando al numero verde 800.508.999, attivo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 18; scrivendo un messaggio via Whatsapp al numero 340.8572681, attivo anch’esso dal lunedì al sabato dalle 9 alle 18; tramite la pagina Facebook @bacinoventimigliese; di persona, presso il Greenpoint di piazza Ettore e Marco Bassi 1 ogni martedì, mercoledì e sabato dalle 9 alle 13.