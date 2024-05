Brillano le “Stelle nello Sport” al Porto Antico di Genova

Cinque mesi di intensa attività nelle scuole e al fianco delle federazioni e associazioni sportive, con numeri da record. Stelle nello Sport è pronto a fare “festa” al Porto Antico, anche per celebrare 25 anni di emozioni, cultura sportiva e solidarietà. Il progetto è promosso con il sostegno di Regione Liguria e Comune di Genova, in partnership con Fondazione Carige, Camera di Commercio e Porto Antico di Genova, sotto l’egida di Sport e Salute, Coni e Cip in Liguria. Edizione speciale quella del 2024, inserita nel calendario di “Genova Capitale Europea dello Sport”.



25° GALÀ DELLE STELLE AI MAGAZZINI DEL COTONE

Giovedì 23 maggio (ore 20,30) si accendono i riflettori su campioni e talenti dello sport ligure. Va in scena ai Magazzini del Cotone la 25° Notte degli Oscar dello sport ligure. Tra gli ospiti d’onore Margherita Granbassi, oggi conduttrice televisiva Rai dopo aver conquistato due bronzi a Pechino 2008 e tre Mondiali nel fioretto, Andrea Lo Cicero, legend di Sport e Salute e campione azzurro di rugby, Eraldo Pizzo, oro a Roma 1960 nella pallanuoto e vincitore di sedici scudetti e una Coppa dei Campioni. In sala, anche Salvatore Sanzo (responsabile area Sport e Territori di Sport e Salute) e Paolo Azzi, presidente nazionale della FederScherma. Immagini emozionanti ed esibizioni spettacolari: ad aprire la serata i Groovies, scuola di danza attiva nella formazione di ballerini professionisti, con una speciale coreografia. Non mancheranno le incursioni dei Bruciabaracche con Andrea Possa e Andrea Di Marco. Il 25° Galà delle Stelle sarà condotto da Michele Corti e Giorgia Cenni, inviata di Sky Sport. Sul sito www.stellenellosport.com tutti i premiati, anche se non mancheranno le sorprese. Una serata di sport e spettacolo dedicata, come per tradizione, alla Fondazione Gigi Ghirotti i cui volontari raccoglieranno offerte e doneranno agli ospiti un dolce cadeau Panarello, La Notte degli Oscar sarà trasmessa su Primocanale Sabato sera alle ore 21:00 (in replica Domenica alle ore 07:30 e martedì alle ore 23:15.



25 ANNI DI IMPRESE DELLE “STELLE” SPORTIVE LIGURI ALLA FESTA DELLO SPORT

Un “cubo” per immergersi in 25 anni di grandi momenti di Sport firmati “Liguria”. La Camera Immersiva di Stelle nello Sport, realizzata da ETT, sarà protagonista alla Festa dello Sport (Modulo 7 dei Magazzini del Cotone). Una installazione spettacolare ed emozionante con 30 atleti o squadre protagonisti dei video immersivi. Quasi 9 minuti di riprese montate e adattate per la proiezione immersiva in 40 metri quadrati. Gesta che rimarranno nella storia: da rivivere per chi c’era, da vivere per chi ci sarà, perché Sport è soprattutto un continuo passaggio di testimone. ETT, azienda genovese di Gruppo SCAI che progetta e produce a livello internazionale allestimenti multimediali per cultura, turismo ed eventi, si è occupata di sviluppo e allestimento di questo 25Y IMMERSIVE BOX che sarà aperto al pubblico dal 24 al 26 maggio (ore 10-19). Scopri in anteprima il percorso emozionale su www.stellenellosport.com/progetto/25yimmersivebox.



GENOVA 2024: L’INSTALLAZIONE AL PORTO ANTICO E UNO SPECIALE FRANCOBOLLO

Il Comune di Genova ha scelto il Porto Antico per l’installazione dedicata a “Capitale Europea dello Sport”. Una immagine iconica che ha già fatto il giro d’Italia e del mondo. Sarà una ulteriore “attrazione” alla Festa dello Sport, in Calata Falcone e Borsellino, e ospiterà venerdì 24 maggio (ore 15) la presentazione del francobollo con annullo filatelico dedicato da Poste Italiane a Genova 2024.



"EDUCARE" ALLO SPORT

Nel cuore della Festa dello Sport (sul Piazzale Mandraccio) ci sarà la tradizionale area allestita da Stelle nello Sport con istruttori e “Stelle” di varie discipline: Ginnastica, Taekwondo, Scherma, Judo, Lotta, Karate, Ju Jitsu, Arti Orientali, Muay Thai, Gym Boxe e sport inclusivo Special Olympics. Occasioni importanti per avvicinare tanti giovani allo Sport e ai suoi valori.



ENERGIE PER LO SPORT

Novità di questo 2024 è il calendario di eventi “Energie per lo Sport”, realizzati con il supporto di Iren Luce Gas e servizi. Dopo il Trofeo Piccole Donne di Sincro (9-10 marzo), il Trofeo Colombo Volley Genova (20 aprile) e Il più veloce della città (24 aprile), il Torneo Auxilium Basket (19 maggio), toccherà a Olimpiade delle Scuole (24 maggio), Festa della Ginnastica (25 maggio), Galà della Danza Sportiva (26 maggio), Saggio Andrea Doria Ginnastica (giugno), Gara Nazionale Gozzi a Vernazzola (22 giugno), Miglio Marino di Sturla (8 settembre), SportAbility Day (28 settembre), Trofeo GLC Pallavolo S3 (13 ottobre) e Trofeo Nico Sapio (8-9-10 novembre).



FAI CENTRO CON ORIENTAMENTI

A Porta Siberia tutti i giovani potranno mettersi alla prova con il “Tiro a segno” e l’attività “Una strada per il successo” nell’ambito del progetto Orientamenti promosso da Regione Liguria.



LOTTERIA DELLE STELLE PER LA GIGI GHIROTTI

Nello stand di Stelle nello Sport e in occasione dei principali eventi, i volontari della Fondazione Gigi Ghirotti raccoglieranno fondi con la Lotteria che permetterà a un fortunato partecipante della Festa di vincere una Crociera per 2 persone nel Mediterraneo a bordo di MSC World Europa (costo del biglietto: 5 euro). A chi sosterrà la Gigi Ghirotti verrà anche omaggiato un dolce cadeau Panarello.



OLIMPIADE DELLE SCUOLE

Quasi 100 classi, più di 2000 studenti di scuole elementari e medie. Una grande festa per gli studenti della Liguria che potranno partecipare a una vera e propria “Olimpiade” con 50 aree di gara e una medaglia per tutti. A premiare i giovani non solo le massime autorità istituzionali e sportive ma anche, ospiti d’onore, le mascotte di Milano Cortina 2026 che firmeranno il gemellaggio con Lupo di Mare, la mascotte di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport.



LO SPORT CHIAMA A RACCOLTA

Dopo aver censito 143 impianti sportivi a Genova, per valutare l’impegno nella corretta gestione dei materiali riciclabili, Amiu e Stelle nello Sport presenteranno alla Festa dello Sport (venerdì ore 14) il progetto “Lo Sport chiama a raccolta” realizzato in collaborazione con COREPLA – il consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero degli imballaggi in plastica. Saranno installati in 15 impianti sportivi i cestini intelligenti ‘smart bin’ che saranno presentati ufficialmente proprio al Porto antico, presso lo stand AMIU al Piazzale Mandraccio.



IL BELLO DELLO SPORT E IL PREMIO FOTOGRAFICO NICALI-IREN

Sabato alle ore 11 ritorna l’appuntamento in Piazza delle Feste con le premiazioni dei protagonisti del Concorso scolastico (ben 10.317 elaborati in gara) e del Premio fotografico (437 foto in concorso) con la partecipazione di tre grandi stelle sportive: Silvia Salis, Francesco Bocciardo e Edoardo Stochino.



FESTA DELLA GINNASTICA E AUXILIUM DAY

Sabato pomeriggio spettacolare sotto il tendone di Piazza delle Feste. Si parte alle ore 14 lo show dell’Auxilium Day per proseguire alle 16,30 con la Festa della Ginnastica promossa dal Comitato ligure della FGI. Ospiti d’onore tre farfalle della ritmica azzurra: Elisa Blanchi, Andreea Stefanescu e Martina Santandrea si esibiranno in due momenti del pomeriggio regalando così uno spettacolo straordinario ai giovani della festa.



JET SKI THERAPY

Nello specchio acqueo del Porto Antico sfreccerà ancora la moto d’acqua di Fabio Incorvaia, 7 volte campione del mondo. Nell’ambito del progetto SportAbility, ritorna l’appuntamento con la Jet Ski Therapy che permetterà a quasi 200 ragazzi di vivere nella giornata di sabato l’emozione e l’adrenalina di salire a bordo col Campione.



INTERNATIONAL FOOTBALL FREESTYLE CONTEST

Genova sarà teatro del World Football Freestyle Contest. La sfida internazionale dei migliori atleti di calcio freestyle si terrà il 24 e 25 maggio al Porto Antico nell’ambito di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport.

Arriveranno nel capoluogo ligure i migliori interpreti di questa disciplina. Performance spettacolari con musica e intrattenimento. Uno show gratuito e aperto a tutti nel cuore del Piazzale Mandraccio. Hanno già risposto “presenti” da Polonia, Germania, Stati Uniti, Panama, Ucraina.



800 GIOVANI DEI GIOCHI INTERNAZIONALI DELLA GIOVENTÙ SALESIANA IN “FESTA”

Saranno circa 800 i ragazzi tra i 14 e i 18 anni, pronti a scendere in campo nelle discipline della pallavolo, della pallacanestro e del calcio a 5 e, soprattutto, a vivere un’esperienza unica. La PGS Italia ha scelto proprio la Festa dello Sport per inaugurare l’evento che si inserisce nel calendario di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport. Appuntamento alle ore 10 di domenica sul palco del mandraccio.



25 ANNI DI “STELLE NELLO SPORT” – LO SHOW SUL PALCO

Venticinque esibizioni per celebrare 25 anni di Stelle nello Sport. Appuntamento alle ore 12:30 di domenica sul palco della Festa dello Sport per applaudire le esibizioni di Bic Genova, Groovies, Lanterna Taekwondo,

Cheerleading Tutto Cuore Team & Piterbol Cup, Aerofunk, Audax Quinto, Officina dell’Arte, Ogawa, Santa Sabina, Andrea Doria, Twirling Liguria e Zumba Party. Sotto il tendone (a partire dalle ore 14) le esibizioni di Pattinaggio e Danza Sportiva.



Il programma completo su www.stellenellosport.com/festadellosport/festa-dello-sport-2024. Aggiornamenti sui canali social di @StellenelloSport e nelle News online all'indirizzo www.stellenellosport.com/news-fds

