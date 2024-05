Sanremo, sabato incontro sul "Viaggio nel Mondo delle Api: come lavorano per noi e come noi lavoriamo per loro"

La Giornata mondiale delle api , istituita nel 2017 dall'Assemblea delle Nazioni Unite e celebrata il 20 maggio di ogni anno, si propone diversi obiettivi:

• attirare l'attenzione della popolazione mondiale e dei politici sull'importanza della protezione delle api

• ricordare che l'umanità dipende dalle api e da altri impollinatori, quali api, farfalle, pipistrelli e colibrì

• proteggere le api ed altri impollinatori per contribuire in modo significativo alla soluzione dei problemi legati all'approvvigionamento alimentare globale e per eliminare la fame nei paesi sottosviluppati

• fermare la perdita di biodiversità ed il degrado degli ecosistemi in modo da contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Il Club per l'Unesco di Sanremo OdV, presieduto dall'Ing. Ciro Esse, per la celebrazione di questa giornata organizza un incontro didattico “Viaggio nel mondo delle Api: come lavorano per noi e come noi lavoriamo per loro” che si terrà sabato 18 maggio alle ore 17,00 presso la Sala del Palazzo Roverizio, Via Escoffier 29, a Sanremo.

Relazionerà Patrizio Michelis, esperto di agricoltura e apicoltura biologica e biodinamica. Ha svolto la sua carriera professionale come Responsabile dell'Ufficio Tecnico Agrario della Comunità Montana di Ceva punto di riferimento per gli apicoltori sia per la formazione che per i convegni e le attività varie legate al settore apistico.

La cittadinanza è cordialmente invitata; ingresso libero.