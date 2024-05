Sanremo: al Congresso nazionale Fidas 'Sanremo On' protagonista

Con grande soddisfazione Sanremo On sarà protagonista al Congresso nazionale della Fidas in programma da giovedì a domenica prossimi nella nostra città. “Abbiamo lavorato per sette mesi in stretta collaborazione con i vertici provinciali di Fidas, che ringraziamo per la fiducia, per portare di nuovo a Sanremo un evento di caratura nazionale che mancava da tempo - dichiara Flavio Alborno, vicepresidente della rete - Dobbiamo ringraziare per i contatti e l’intuizione il nostro presidente Roberto Berio che ha creato l’intesa. E una volta messi in moto abbiamo individuato location, organizzato eventi collegati, gestito tutti gli alloggiamenti negli hotel e i pasti nei ristoranti, mettendo gratuitamente a disposizione tutta l’organizzazione della nostra rete d’impresa che annovera più di 60 grandi aziende cittadine associate.

La congressistica per noi - continua Alborno - è da sempre un fattore importante da sviluppare e rilanciare, soprattutto per i periodi di bassa e media stagione. Dobbiamo aumentare i soggiorni alberghieri e contestualmente dare lavoro a tutta la filiera del turismo, ovvero negozi, ristoranti, bar e servizi.

Mettendo a sistema tutte le energie pubbliche e private della nostra città.

E così per il Congresso Fidas abbiamo coinvolto il Casinò - dove si svolgeranno i lavori - che ringraziamo per la pronta collaborazione in particolare dell’ufficio manifestazioni; l’Orchestra Sinfonica; il Comando Vigili per la grande parata di domenica 19 che porterà a Sanremo più di 4mila donatori da tutta Italia. E per la parte privata gli hotel della rete e non solo, tutti al completo; il Morgana Victory nostro associato che ospiterà il Gran Gala; ma anche altri ristoranti e i negozi di via Matteotti che saranno testimonial della grande parata che dalla vecchia stazione sfocerà in piazza Colombo dove verrà allestito il palco per la cerimonia conclusiva”.

Si attendono per tre giorni 300 congressisti che avranno la speciale Card di Sanremo On, ai quali si aggiungeranno gli oltre 4mila attesi per domenica e parte dei quali già sabato pernotteranno a Sanremo. Numeri importanti, quindi, a testimoniare ulteriormente l’esigenza di lavorare con concretezza sulla congressistica e anche la capacità della rete d’impresa di organizzare e fare sistema.