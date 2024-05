Sanremo: terminati i finanziamenti statali per i privati nel 'Pinqua', la Regione potrebbe intervenire

“Con riferimento alle risorse di cui al ‘Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare’ (Pinqua), il quale prevedeva il recupero diffuso di parti comuni di immobili residenziali e alloggi di proprietà privata, si evidenzia che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato informalmente al Comune di Sanremo e alla Regione Liguria che tali interventi non sono più ammissibili, richiedendo altresì di formulare una proposta di rimodulazione atta al mantenimento del relativo finanziamento per creare altri alloggi residenziali di tipologia ERS e ERP all'interno del centro storico della Pigna”.

Inizia in questo modo il documento inviato ai proprietari di immobili del centro storico di Sanremo e alla Regione, nel quale il comune matuziano evidenzia come i fondi del progetto da 15 milioni di euro per la Pigna siano terminati.

Nella stessa missiva viene sottolineato come la Regione, per i problemi venutisi a creare e indipendenti dalla volontà dello stesso ente, è disponibile alla parziale copertura delle spese, sostenute per i lavori avviati entro il 31 dicembre scorso.

Un problema non da poco per chi ha aderito al progetto di ristrutturazione delle proprie abitazioni private e che, visti i finanziamenti previsti, avrebbe conseguito al restyling del centro storico, che potrà contare su un fiume di denaro per sistemare anche le zone pubbliche, nel cosiddetto ‘Pinqua’.

I privati che vorranno ricevere i finanziamenti della Regione dovevano tra l’altro presentare la rendicontazione delle spese sostenute e le fatture entro oggi. Non è da escludere che i privati, interessati dai progetti di restyling delle palazzine, possano ricorrere a vie legali.

“Stante quanto sopra – termina la missiva del Comune sanremese - si comunica che dalla data di ricevimento della presente non sarà più possibile usufruire delle risorse cofinanziato tramite il bando per interventi di recupero di edifici residenziali privati in origine previsti”.