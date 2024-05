Ottimi risultati per gli atleti della Ginnastica Riviera dei Fiori al 'Sanremo Gym Festival' di aprile (Foto)

Sabato 27 e domenica 28 aprile sono stati nuovamente i campi del ‘Polo Sportivo’ del Mercato dei Fiori ad ospitare un colorato e partecipato evento della Federazione Ginnastica D’Italia.

La prima edizione del ‘Sanremo Gym Festival’, proposta dalla Ginnastica Riviera dei Fiori, è stata dedicata alle sezioni della ginnastica per tutti, il trampolino elastico e l’acrobatica. L’evento ha avuto alcuni aspetti innovativi, con l’inserimento nelle prove regionali di associazioni provenienti dal Piemonte, Lombardia e della gradita partecipazione di due società francesi con cui collaboriamo da diversi anni.

Le due gratificanti giornate sportive non avevano sicuramente la sola finalità agonistica (molti partecipanti erano giovanissimi, con meno di 8 anni), ma sono state l’occasione di conoscere e confrontarsi in tipologie di attività diverse tra loro in ambito maschile e femminile nelle 4 sezioni olimpiche della FederGinnastica. Anche i podi non potevano mancare e hanno coinvolto tutte le associazioni presenti, dalla Riviera dei Fiori, alla Viridis Sanremo, La Pietrese Maremola, la Asd Polisportiva Jolly Vinovo, la Asd Team Cuneo,Asd Euritmica Carmagnola, La Asd Sampietrina Ginnastica, la Club Phenix di Beausoleil e la Kelo Trampo di Saint Laurent Du Var.

Per il trampolino, oro per Roberta Di Michele, argento per Cecilia Carlo con Alice Serini, Raffaella Cantagallo, Alice Bovenzi, Giulia Fassitelli, Annalisa Driza, Gresia Pennella, Serena Romeo, Ilaria Vitulano e Martina Parente nelle junior 1, Podio tutto Riviera nelle Allieve con , nell’ordine, Bice Manzo, Giulia Di Francesco, Giulia Parente, Margherita Bianchi,e Marta Scaramuzzino.

Nelle Junior 2 primo posto per Elena Stella, Bronzo per Sara Papirio 5 Germano Noemi e 6 Matilde Sappia, con Alice Dosio oro nelle senior. Per i maschi, allievi podio riviera con oro Giacomo Cioffi, Pietro Serini, Samuele Lombardo e 5 Lorenzo Gianforte. Bronzo nei junior per Jan Rybaltouski. Tutti hanno ben figurato anche nelle prove al mini trampolino e nelle progressioni acrobatiche che hanno visto la partecipazione anche di Gloria Gandolfo, Yendry Segovia (entrambe sul podio), Viola Guazzoni e Rebecca Denitto.

Nella gara del Syncrogym a squadre, prova che prevede l’esecuzione di un esercizio collettivo e a coppie con attrezzi, gradino più alto del podio nella seconda fascia con Isabella Capponi Garcia, Noemi Romeo e Kristel Kopliku, argento nella categoria open per Alicya Alonso Perez, Emma Sofia Lulja, Elisa Modesti, Asia Pegoraro, e Sofia Romeo. Sempre per la sezione di ginnastica per tutti si sono svolte le gare del Gymgiocando, Promogym, Preagonistica. Per la ritmica si è disputata la gara intersociale della Gymflowers.