Calcio, Prima Categoria. L’Ospedaletti cade in casa contro i campioni del Millesimo

Impegno ostico per l’ultima gara casalinga dell’Ospedaletti. Al “Ciccio Ozenda” fa visita il Millesimo, capolista del girone e vincitore del campionato proprio grazie ai tre punti ottenuti oggi contro gli orange. Mister Fabio Luccisano sceglie ancora molti giovani sia nell’undici titolare, sia per la panchina, confermando la propensione della società alla valorizzazione dei prodotti del proprio settore giovanile.

Nonostante il valore dell’avversario, l’Ospedaletti parte bene e sfiora il gol con Avandro che calcia fuori di poco. Ci prova anche Schillaci, ma la sua conclusione viene bloccata dal portiere. Il Millesimo si rende pericoloso anche grazie alle sue individualità: Guarco si invola e prova a concludere di potenza, ma Bazzoli si fa trovare pronto. Sale in cattedra Villar, ci prova da fuori con un tiro all’incrocio ma l’estremo difensore orange risponde con una grande parata. Il vantaggio per gli ospiti arriva al minuto 45, sull’ultima azione del primo tempo. Cross in area di Guarco, la difesa orange respinge ma Quinonez si avventa sul pallone e insacca.

Nella ripresa, al 55’, il Millesimo segna la rete del raddoppio. Su azione di calcio d’angolo Ndiaye si avventa alle spalle della difesa di casa e di petto la deposita in porta. L’Ospedaletti prova ad accorciare le distanze prima con Avandro e poi con Campagnani, ma il primo si trova la strada sbarrata da Castiglia, mentre il secondo vede la propria conclusione respinta dalla difesa. Anche Cianci ha la sua occasione, ma la sfera finisce sulla traversa.

Il triplice fischio dell’arbitro sancisce la vittoria del Millesimo che, con i tre punti odierni, conquista il salto di categoria in Promozione.

“È stata una bella partita con tanti giovani in campo contro una squadra forte e con un allenatore molto preparato - commenta mister Luccisano al termine della partita - faccio i complimenti a loro per la vittoria del campionato. Noi abbiamo giocato bene, peccato per aver preso un gol su una disattenzione difensiva alla fine del primo tempo, ma abbiamo anche avuto alcune occasioni per segnare. Poi, sul 2-0, la gara si è chiusa. È stata una bella prestazione contro giocatori di un’altra categoria. Ora ci prepariamo per l’ultima partita stagionale, faremo giocare tanti giovani come abbiamo sempre fatto durante il campionato”.

Ospedaletti - Millesimo 0-2

Marcatori: 45’ Quinonez, 55’ Ndiaye

Ospedaletti: 1 Bazzoli, 2 Russo, 3 Di Nicola, 4 Barbagallo, 5 Caffi, 6 Cianci, 7 Recine (15 Siberie), 8 Molinari (18 Angeli), 9 Avandro (19 Campagnani), 10 Grifo (17 Sartori), 11 Schillaci (16 Verbicaro)

A disposizione: 12 Sambito, 13 Bacciarelli, 14 Saa Zambrano, 20 Bestagno

Allenatore: Fabio Luccisano

Millesimo: 1 Castiglia, 2 Negro (18 Bove), 3 Guarco, 4 Ndiaye, 5 Di Mattia, 6 Vittori (15 Protelli), 7 Morielli (20 Delfino), 8 Greco, 9 Quinonez (19 Salvatico), 10 Villar, 11 Rovere (17 Metalla)

A disposizione: 12 Rabellino, 13 Brusco, 14 Ferri, 16 Seccafen

Allenatore: Fabio Macchia

Arbitro: Sig. Luca Magaglio (Imperia)

Ammoniti: Russo, Recine, Vittori