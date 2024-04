Sanremo, Ventimiglia (Lega): "Giardini pubblici e giochi per bambini trascurati e in pessimo stato"

“I nostri bimbi meritano aree verdi grandi, dotate di nuovi giochi e più relax per tutti.È questo uno degli obiettivi della Lega Sanremo, grazie all’impegno in un progetto che permetterà di creare nuovi parchi ma soprattutto quello riqualificare quelli esistenti, che sono ormai vetusti e, alcuni addirittura chiusi come quello di via Padre Semeria”.

Lo afferma il capogruppo in consiglio comunale a Sanremo e candidato della Lega Daniele Ventimiglia a sostegno di Gianni Rolando sindaco,facendo riferimento agli spazi verdi della città, con particolare attenzione ai giardini pubblici destinati ai bambini.

“Lo stato attuale dei nostri giardini pubblici è pessimo: sono trascurati e non sono più adeguati alle esigenze dei nostri piccoli cittadini. Rattoppi ai pavimenti antitrauma esistenti, giochi rotti ed arrugginiti, sono la fotografia degli spazi dedicati ai nostri figli. I nostri bambini meritano spazi sicuri, accoglienti e divertenti, dove poter giocare e socializzare con i loro coetanei. In questi anni di amministrazione nessuna realizzazione di nuovi giardini pubblici appositamente progettati per i bambini,con giochi moderni, aree verdi curate e spazi di incontro per le famiglie. In caso di vittoria della nostra coalizione, sarà mia intenzione avviare un piano di rifacimento dei giardini pubblici esistenti, per renderli più sicuri e fruibili per tutti i cittadini”.

"Si tratta di operazioni che, non solo miglioreranno la qualità della vita dei nostri bambini,ma contribuiranno anche a rendere Sanremo una città più bella e vivibile per tutti", conclude il candidato della Lega Daniele Ventimiglia.