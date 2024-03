Successi e ottimi piazzamenti per la Ginnastica Riviera dei Fiori: ecco i risultati in ben 4 sezioni olimpiche (foto)

Fine settimana intenso e ‘particolare’ per la Asd Ginnastica Riviera dei Fiori che, cosa certo non comune ed unica in regione, ha partecipato a gare agonistiche nelle 4 sezioni olimpiche della ginnastica. Grande soddisfazione per il direttivo e l’intero staff tecnico societario che , grazie ad una programmazione accurata e la capacità e perseveranza che li contraddistingue e fa parte del Dna societario, è riuscita a ben figurare in tutte le sezioni.

Sabato 23 marzo a Viareggio, si è svolta la 3a prova del Campionato di Serie C di ginnastica ritmica. La nostra squadra, dopo un inizio ‘difficile’ nella1 prova di Biella , è migliorata nella 2 prova di Torino terminando il campionato a Viareggio con la determinazione e la convinzione necessaria per portare a termine questo campionato nel migliore dei modi, ottenendo punteggi in linea con le aspettative del tecnico Lorenza Frascarelli. Complimenti alle nostre ragazze Giada Caridi (21,700 al cerchio), Giulia Carrera (22,00 alla palla), Sofia Pugachev (21850,00 al nastro).Per questo difficile campionato, importante la collaborazione con la Asd Arteginnastica di Finale Ligure e l’apporto dato dalla ginnasta , in prestito, Ginevra Viola (22,100 alle clavette) Il totale ottenuto vale una posizione di centro classifica nel campionato e rappresenta un buon traguardo per l’intera sezione che può contare su un numeroso e vivace vivaio.

Sempre sabato, presso il Palazzetto dello Sport di S. Eusebio a Genova si è svolta la 1 prova del campionato regionale silver di artistica maschile. 4 i nostri giovanissimi ed esordienti ginnasti , con Lorenzo Gianforte che ottiene il 10 posto negli allievi 1 LA (8-9 anni) con punteggi omogenei al suolo, volteggio e mini-trampolino che per un esordiente non è cosa scontata. Nella gara livello LB, con programma che prevede la sola classifica assoluta data dalla somma degli esercizi al corpo libero, volteggio, parallele pari, sbarra e mini, sempre negli allievi 1, argento per Samuele Lombardo e Bronzo per Giacomo Cioffi. Negli allievi 2, altro podio con un argento per Pietro Serini. Soddisfazione per il tecnico responsabile di sezione Damiano Giunta ed i suoi collaboratori.

Domenica 24, sempre a Genova, si è svolta la 2 prova del campionato regionale di ginnastica artistica femminile livello LD. Anche in questa prova le nostre ginnaste senior si sono fatte valere, in una gara avvincente che ha visto la vittoria dell’atleta della Polisportiva Maremola Giulia Cara con il totale di 42,775, e podio completato dalle nostre Elena Stella 42,575 argento, e Sara Papirio con 42,150 bronzo. Questa sezione ha gareggiato anche la domenica precedente nella gara LC con la senior Camilla Longo Bronzo e Bovenzi Alice nelle junior classificatasi al 7 posto.Il tecnico Elisa Addiego ha potuto verificare la crescita tecnica delle nostre esperte ginnaste che hanno incrementato i punteggi e le difficoltà negli esercizi eseguiti.

E sempre domenica, nel pomeriggio, a Torino si è svolta la 1a prova del Campionato Nazionale individuale gold di trampolino elastico Per questo alto livello , il top come difficoltà in assoluto di questa spettacolare disciplina, la Riviera ha portato in gara la Junior Matilde Sappia che, pur confrontandosi con ginnaste più esperte stabilmente presenti nell’attività internazionale, si è dimostrata agguerrita e competitiva ottenendo un ottimo 7 posto con un 39,430 nell’esercizio obbligatorio e 43,00 nel libero che comincia ad avere con i suoi 4 punti ed 80 di coefficiente di difficoltà elementi tecnici interessanti. A Torino erano presenti Giulia Bellone DTR del TE in Liguria e Nicla Londri impegnata anche in qualità di giudice , oltre ad avere in settimana, brillantemente superato l’esame da tecnico FGI del Trampolino Elastico.

Dopo la breve pausa pasquale, si tornerà a gareggiare con l'associazione protagonista anche a livello organizzativo con la gara regionale FGI di ritmica individuale LA/LB ed LC in programma sabato 6 aprile al Pala Ruffini di Taggia e la ginnastica artistica femminile individuale livelli LA ed LB sabato 13 aprile presso il Polo Sportivo Mercato dei Fiori a Sanremo.