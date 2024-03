Il movimento civico di centro destra Andiamo! a supporto del candidato Sindaco Gianni Rolando, propone, questa sera dalle 18 alle 19 un corso gratuito, rivolto ai cittadini, sull’utilizzo dei social media.

L’evento formativo si terrà presso il point, in via Roma 117, con la docenza della dottoressa Ilaria Salerno, Social Media Manager. Per maggiori si può contattare Andiamo! al seguente numero di telefono : +39 327 549 3313.