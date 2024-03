Ventimiglia: il fiuto di 'Kirk' scova 60 kg di droga in un furgone che trasportava complementi d'arredo (Foto)

La Guardia di Finanza di Ventimiglia, nel corso dei classici controlli al confine, ha sequestrato a Ponte San Ludovico, 61 Kg di droga tra hashish e marjuana. E’ stato arrestato anche un ucraino che la trasportava, nascosta da un ‘carico di copertura’ giustificato da regolari documenti di trasporto.

I fatti risalgono alla settimana scorsa, quando gli agenti frontalieri, insieme all’unità cinofila, hanno fermato un furgone condotto dall’ucraino. L’ispezione del mezzo e dei documenti di trasporto, a prima vista, mostravano ai finanzieri un’apparente situazione di legalità stante, con il carico che era composto da complementi d’arredo.

Ma l’infallibile fiuto del cane antidroga ‘Kirk’, ha consentito di scoprire 60 contenitori di cellophane con all’interno la droga, nascosti all’interno degli arredi. La marijuana e l’hashish sarebbero finiti sul mercato per circa 100mila euro. Il conducente del mezzo è stato arrestato per traffico internazionale di droga e gli sono stati sequestrati 1.500 euro in contanti e due telefoni cellulari, che saranno esaminati dai finanzieri per acquisire informazioni utili.