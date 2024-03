Primo incontro del 2024 per le 50 imprenditrici italiane e francesi di Aidda e Fce

Sabato scorso, nella cornice della sala Creative Hub del TheMall Luxury Outlet Sanremo alla presenza di circa 50 imprenditrici Aidda ed Fce si è svolto il primo incontro del 2024. Della Commissione Transfrontaliera Interdelegazione Aidda-Fce dal titolo ‘We have no borders. We just dream big!’

E’ stata davvero un'occasione unica e ispiratrice! Questo evento è una piattaforma significativa per le imprenditrici delle coste liguri e francesi di condividere le loro storie di successo, sfide e lezioni apprese lungo il percorso imprenditoriale. La ‘benedizione’ da parte di Marie Christine Oghly Presidente Mondiale FCEM (che raggruppa in sé AIDDA, FCE, AFCEM etc) ha aggiunto un livello ulteriore di riconoscimento e importanza all'evento, sottolineando l'importanza dell'unità e della collaborazione tra imprenditori di diverse regioni.

L'incorporazione di elementi culturali e perché no gastronomici ha arricchito l'esperienza, permettendo alle partecipanti non solo di condividere le conoscenze imprenditoriali ma anche di apprezzare la bellezza, le tradizioni locali e le tipicità culinarie presentate nel buffet magistralmente approntato dagli chef della Food Lounge by AdHoc. Questa combinazione di scambi professionali e culturali potrà non solo ispirare le imprenditrici presenti ma anche favorire legami duraturi, promuovendo ulteriormente il turismo e le partnership commerciali tra le due regioni costiere, questo è il messaggio ed il desiderio che ha unito e spronato, sin dall’inizio le componenti della Commissione Transfrontaliera Interdelegazione Aline Bricca (FCE Cannes), e Patrizia Merlino (AIDDA Liguria) alle quali nel tempo si sono unite Magali Dalmasso e Basma Gouyel (FCE Nice), Marianne Olive (FCE Aix en Provence), Angela Petrulli (AFCEM Monaco), Stéphanie Maréchal (FCE Vaucluse), portando questo gruppo coeso a vedere riunite evento dopo evento un numero sempre maggiore di imprenditrici.

L'evento, ha avuto il sostegno dell'amministrazione comunale con la presenza dell’Assessore al Turismo Giuseppe Faraldi, accompagnato dalla consigliera Simona Moraglia; Faraldi ha sottolineato l'attenzione alla valorizzazione delle tradizioni locali, mettendo in luce il ruolo che la comunità locale e la cultura possono giocare nel promuovere ed essere di supporto all'imprenditorialità femminile nel sostenere lo sviluppo economico regionale.

L’assessore si è poi simpaticamente prestato quale “guida” per un tour dei carri fioriti che erano in allestimento sulla spianata di Pian di Nave, che quest’anno per la prima volta nella decennale storia della manifestazione vedeva la presenza anche del carro di Mentone. La giornata è un esempio eccellente di come eventi di questo tipo possano servire come fonte di ispirazione, offrendo al contempo opportunità tangibili per la crescita professionale e personale. Erano presenti le Presidenti di AIDDA Liguria Daniela Anselmi, AFCEM Monaco Johanna Houdrouge e FCE Cannes Cote d’Azur July Peromet.

Per le imprenditrici Liguri che volessero conoscere il mondo AIDDA contattare delegazioneliguria@aidda.org.