Bajardo e i suoi “Statuti” cinquecenteschi editi da ‘Lo Studiolo’: domani al Salone internazionale del Libro di Torino

Le edizioni 'Lo Studiolo' di Sanremo saranno presenti domani al Salone Internazionale del Libro di Torino per presentare una pubblicazione fresca di stampa.

Lo Studiolo sarà protagonista dell’evento 'Liguria, terra di musica: grandi voci e note classiche' che si terrà nella Sala Liguria del padiglione 'Oval' dalle 12 alle 14. Verrà presentato in anteprima nazionale il volume dal titolo “Statuti di Bajardo, 1577” a cura di Mario Gasparini, con scritti di Alessandro Giacobbe e Alessandro Carassale. Si tratta di un raro documento, tradotto per la prima volta dal latino a cura di Luca Tenneriello, ricercatore dell’Università La Sapienza di Roma, che permette di conoscere com’era organizzata la vita quotidiana di una comunità rurale come quella di Bajardo alla fine del Cinquecento.

Il libro sarà illustrato dal professor Enrico Basso, docente di Storia Medievale presso l’ateneo di Torino, alla presenza del Sindaco di Bajardo. L’incontro sarà introdotto da Marco Innocenti, esponente della casa editrice sanremese, che presenterà anche il singolare intervento musicale affidato all’esperte mani del Duo Pizzicante: attivo da quasi un decennio, il duo è formato da Freddy Colt alla mando-lyra e da Davide Frassoni alla chitarra e proporrà alcune danze e melodie popolari del Cinquecento.

Nel corso dell’intera durata del Salone, dal 9 al 13 maggio, presso la Sala Liguria saranno disponibili per gli acquisti altri 20 titoli tratti dal catalogo dello Studiolo, opere di poesia, saggistica storica, critica letteraria, spiritualità, storia locale, narrativa per ragazzi, in rappresentanza significativa dell’editoria e della cultura dell’estremo Ponente ligure.