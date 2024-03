Sanremo: grande successo del gazebo di Fratelli d'Italia nel weekend in piazza Colombo

Il direttivo di Fratelli d’Italia Sanremo, insieme al Senatore e Coordinatore provinciale Gianni Berrino, hanno espresso soddisfazione per la grande partecipazione al gazebo organizzato dal partito questo fine settimana in piazza colombo.

“Vogliamo ringraziare tutti i dirigenti ed i militanti oltre ai tanti cittadini che ieri mattina si sono avvicinati al gazebo di Fratelli d’Italia, l’argomento è stato le Pari opportunità pari libertà. I dirigenti hanno spiegato che il governo si è impegnato a tutelare i diritti delle donne nella vita di tutti i giorni, e soprattutto a fare in modo che l'essere mamma non pregiudichi la possibilità di lavorare aiutando le aziende che hanno alle loro dipendenze mamme lavoratrici. E’ stato un momento di aggregazione e di politica. Non è mancata l’occasione – conclude il Senatore Berrino unitamente al direttivo - per parlare delle prossime amministrative oramai alle porte, ringraziamo il candidato sindaco del centro destra, l’ing. Gianni Rolando, presente al gazebo per un saluto. Nelle prossime settimane saremo presenti tra la gente che tanto apprezza come abbiamo fatto in questi anni e continueremo a fare”.