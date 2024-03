Ventimiglia, gli istituti 'Biancheri' e 'Cavour' uniti per la bandiera (foto)

Il 20 marzo scorso gli I.C. Biancheri e Cavour hanno organizzato con il L.C. Ventimiglia la Festa della Giornata della Unità Nazionale ,della Costituzione e dell'Inno della Bandiera, presso l'Aula Magna dell' istituto Biancheri.

La delegata del club ai rapporti con le scuole, Liria Aprosio, ha ringraziato le Dirigenti Scolastiche dott. Antonella Costanza e dott.Amalia Catena Fresta ,tutto il corpo docente e i ragazzi per la grande collaborazione.

Il Cerimoniere del club dott. Roberto Capaccio ,dopo un breve saluto,ha lasciato la parola al sig. Sindaco dott. Flavio Di Muro che ha parlato ai ragazzi in modo incisivo della festa, complimentandosi per la grande partecipazione anche con le dirigenti e i docenti. Il Cerimoniere del club ,ed espetto di storia patria ,ha intrattenuto l'uditorio dei giovani studenti con una relazione sul passato storico e sul valore dl nostro vessillo. Gli alunni dei due istituti, tutti insieme, hanno presentato poesie,canti e produzioni pittoriche, dimostrando il positivo contributo dei docenti che li avevano preparati e come si possa collaborare ,superando le differenze tra istituti che operano sullo stesso tessuto culturale cittadino.

In rappresentanza dei due istituti hanno portato i loro saluti il vice preside prof Teodoro Panetta e la prof.Roberta Masi, ringraziando anche il Lions Club Ventimiglia per la generosità . Ha concluso la giornata l'avv. Mauro Giordano, vice presidente del club che ha portato i saluti della presidente dott. Senia Seno ed invitando gli alunni ad utilizzare la bandiera nelle feste civili, dimostrando attaccamento ai suoi colori e alla sua storia ,simbolo di Libertà.

Si è conclusa la cerimonia con la consegna di 220 bandiere e con l'immediato allegro sventolio , mentre tutti insieme hanno cantato l'inno più bello del mondo.