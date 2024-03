Sanremo: tre prime esecuzioni musicali del compositore Davide Tepasso in ricordo di Jeannine Marchesano, sua madre

Domenica 24 marzo 2024 ricorrono vent'anni dalla morte di Jeannine Marchesano, deceduta a Nizza, al Centro tumori ‘Antoine Lacassagne’, all'età di 67 anni, dopo aver lottato, con tenacia, profonda serenità e viva fede, contro il cancro per ventisei anni.

Nella Parrocchia di Santa Maria degli Angeli in Sanremo, proprio il 24 marzo, si pregherà in suo suffragio durante la Santa Messa solenne delle ore 11.15, celebrazione che verrà introdotta dalla benedizione dei rami di palma e di ulivo, essendo la Domenica di Passione. Non mancheranno durante la Liturgia alcune prime esecuzioni musicali di cui è autore e sarà esecutore il figlio, noto compositore sanremese, Davide Tepasso.



Questi i brani in prima assoluta: il canto che accompagnerà la processione in piazza Colombo per la benedizione delle palme ed il suo ritorno in chiesa: Hosanna Filio David, il Salmo responsoriale ed il canto di Comunione Ave Verum Corpus Natum, per coro a 4, solo ed Organo, che verrà presentato nella versione a due voci.

"Non penso ci sia linguaggio più adatto di quello della musica, oltre che per pregare, per ricordare la bellezza profonda, in tutti gli aspetti della sua persona, della mia amata mamma; una donna umile semplice, premurosa, generosa, molto amata da chi l'ha conosciuta per la sua assoluta trasparenza, singolare schiettezza e testimonianza di fede", commenta il figlio, che così prosegue: "Desidero ripetere la frase con cui terminai lo scritto sulla pagellina - ricordo pubblicata in occasione del suo trapasso: non sarò mai abbastanza grato al Signore per avermela donata come mamma!”.