Soroptimist Club Sanremo: "Noi per il mare". Appuntamento mensile all’Hotel Londra

Si è svolto presso l’Hotel Londra di Sanremo, l’appuntamento mensile del Club Soroptimist di Sanremo che, per l’occasione, hanno invitato la Biologa marina Monica Previati e la fotografa subacquea Susanna Manuele per parlare del mare, delle sue bellezze ma anche delle sue problematiche e di cosa ognuno di noi può fare per attivare il cambiamento necessario alla salvaguardia del nostro pianeta.



"Abbiamo voluto invitare delle esperte - racconta la presidentessa Michela Alborno - per poter affrontare tematiche complesse quali l’inquinamento dell’ambiente marino ma anche le possibili soluzioni da adottare. Siamo infatti convinte che, anche un piccolo gruppo quale il nostro, può fare la differenza, proprio come ci insegna la storia del nostro club. Nel lontano 1921, infatti, un gruppo di donne si riunì con l’obbiettivo di salvare le sequoie secolari dall'abbattimento, formando così di fatto il primo club in California, e salvando anche gli alberi. Prendendo quindi forza dal nostro passato, abbiamo deciso di organizzare delle attività nelle scuole anche in collaborazione con i genitori e/o i nonni degli alunni, perché siamo convinte che solo insieme, nuove e vecchie generazioni, possiamo attuare il cambiamento".



"Abbiamo parlato delle bellezze del mare locale - prosegue la Biologa marina Monica Previati -. Grazie ai video di InforMare abbiamo messo, infatti, in luce le meraviglie sommerse del mare di Sanremo ma anche l’impatto che le attività umane hanno su questa bellezza. Plastica, reti, lenze, mozziconi: oggi ormai sappiamo che queste azioni stanno colpendo in maniera irreversibile un ambiente così importante come quello del mare, a cui è fortemente legata la sopravvivenza dell’intero genere umano. Poter portare questi argomenti nelle scuole, poter coinvolgere diverse generazioni è un passo importante e siamo contente che il Club Soroptimist di Sanremo ci abbia di nuovo coinvolte in questo loro progetto scolastico".



“InforMare - conclude la fotografa Susanna Emanuele - sarà felice di poter collaborare a questo percorso educativo nelle scuole di Sanremo, supportando gli aspetti progettuali e la realizzazione delle attività previste dal Club Soroptimist di Sanremo”.