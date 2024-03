Calcio. I risultati del settore giovanile dell'Ospedaletti: pari per Juniores e Under16, vincono gli Under17

Fine settimana tra alti e bassi per il settore giovanile dell’Ospedaletti.

La Juniores di mister Fabio Luccisano ha pareggiato in trasferta sul campo del Baia Alassio, mentre l’Under17 allenata da Marco Anzalone ha superato l’Oneglia anche grazie alla tripletta messa a segno da Lazri.

Pareggio esterno per l’Under16 sul terreno del Campomorone Sant’Olcese di mister Leandro Di Franco, derby amaro contro il Ventimiglia per l’Under14 allenata da Ferdinando Eulogio.

I risultati del settore giovanile orange

Juniores

Baia Alassio Auxilium - Ospedaletti 2-2

Marcatori: Angeli, Mema

Ospedaletti: 1 Galli, 2 Mema, 3 Saih, 4 Cascone, 5 Di Nicola, 6 Consalvo, 7 Lazri, 8 Molinari, 9 Raviola, 10 Angeli, 11 Recine

A disposizione: 13 Di Michele, 14 Avandro, 15 Coppola, 16 Mbiti, 17 Zoccali, 18 D’Alessandro

Allenatore: Fabio Luccisano

Allievi Provinciali Under17

Ospedaletti - Oneglia 6-2

Marcatori: Lazri (3), Turrini, Klersi, Pafumi

Ospedaletti: 1 Ruscitti, 2 Rondinone, 3 Zoccali, 4 Burdilla, 5 Pallanca, 6 Pereira, 7 Pafumi, 8 Coppola, 9 Kanina, 10 Lazri, 11 Aboulfadl A.

A disposizione: 12 Monterosso, 13 Abidi, 14 Aboulfadl M., 15 Turrini

Allenatore: Marco Anzalone

Allievi Regionali Under16

Campomorone Sant’Olcese - Ospedaletti 1-1

Marcatori: Magnani

Ospedaletti: 1 Rondelli, 2 Valente, 3 Pesce, 4 Kopliku, 5 Quartiere, 6 Faurie, 7 Urciuoli, 8 Turrini, 9 Magnani, 10 Anzalone, 11 Borella

A disposizione: 12 Calipa, 13 Micaroni, 14 Le Rose, 15 Ben Mzaker, 16 Vinciguerra

Allenatore: Leandro Di Franco

Giovanissimi Regionali Under14

Ospedaletti - Ventimiglia 0-2

Ospedaletti: 1 Vinciguerra, 2 Spaggiari, 3 Cannarozzo, 4 Rodigari, 5 Scialanca, 6 Guardiani, 7 Rinaldi, 8 Ghiacci, 9 Ambesi, 10 Alemanno, 11 Lazri

A disposizione: 12 Vasciminno, 13 Di Martino, 14 Belvisi, 15 Ligato

Allenatore: Ferdinando Eulogio