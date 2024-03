In questi giorni è mancato all’età di 75 anni Nicola De Simeis ‘Nicolino’, ex giocatore e allenatore del Bvc Sanremo Basket.

“La nostra società – è scritto in una nota - ricorda con grande affetto una persona speciale, un amico importante e fondamentale per lo sviluppo della pallacanestro sanremese e non solo e porge le più sentite condoglianze ai suoi familiari”.