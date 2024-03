Elezioni Sanremo, ‘Progetto Comune’ scende in campo a fianco di Fulvio Fellegara: “Siamo l’unica alternativa al centrodestra di Mager e alla ‘destra destra’ di Rolando”

Si allarga la squadra a sostegno di Fulvio Fellegara, candidato sindaco del centrosinistra alle prossime elezioni amministrative di Sanremo dell’8 e 9 giugno.

Nella sala della Federazione Operaia Sanremese la lista di ‘Progetto Comune’ si è presentata annunciando, oltre ai punti cardine del programma, anche i primi nomi dei candidati.

“Raggruppiamo persone che si identificano in una ‘sinistra diffusa’ per chi si sente appartenente a un pensiero di sinistra senza però avere logiche di partito - ha detto Robert von Hackwitz, candidato di ‘Progetto Comune’ ed ex consigliere comunale - siamo convinti che Fulvio Fellegara sia la vera alternativa di Sanremo di fronte a una candidatura di centrodestra e una di destra destra, Fulvio è l’unica speranza per cambiare le cose a Sanremo”.

“Siamo in campo con l’obiettivo e la speranza di governare Sanremo es essere una reale alternativa per la città - ha aggiunto il candidato sindaco del centrosinistra, Fulvio Fellegara - negli ultimi 15 anni sia chi ha amministrato sia chi è stato all’opposizione non ha avuto tempo e modo di pensare ad aree della città che sono state dimenticate. Mettiamo in campo quell’ascolto che è mancato in questi anni, ora tutti si sono affrettati a rilanciare la campagna di ascolto che abbiamo lanciato da novembre. Partiamo da marciapiedi, asfalti, verde pubblico, i beni comuni come la sanità. Vediamo quello che sta succedendo con le bollette dell’acqua, una alternativa alla gestione dei beni pubblici deve esserci. La povertà non è solo economica, ma è anche sociale e culturale”.

“‘Progetto Comune’ nasce a Sanremo sulla scorta dell’esperienza maturata alle elezioni amministrative di Taggia nel 2022 - dicono dal movimento - si tratta di una lista civica nata dall’iniziativa di Sinistra Italiana, Verdi, Rifondazione Comunista, Sanremo Attiva e Unione Popolare e che vuole rivolgersi soprattutto a quelle persone facenti parte della cosiddetta “sinistra diffusa” di Sanremo, donne e uomini non più iscritti a nessun partito politico, delusi e rassegnati dalle amministrazioni che si sono susseguite a Sanremo negli ultimi anni, senza nessun rappresentante nelle istituzioni che portasse avanti le istanze dei cittadini in difficoltà, di chi vive nei quartieri popolari, nelle frazioni. Progetto Comune vuole rivolgersi proprio a coloro che non si sentono rappresentati portando avanti programmi che prevedano un diverso rapporto tra cittadini e amministrazione, lavorando per il diritto al lavoro, per la scuola pubblica, per la sanità, per i trasporti pubblici, per la tutela dell’ambiente, per l’acqua pubblica. Quando Fulvio Fellegara sarà eletto e saremo in amministrazione daremo particolare risalto ad alcune iniziative pensate per cambiare il rapporto tra Comune e cittadini, per renderlo più stretto favorendo i cittadini, per attuare una vera condivisione dell’azione amministrativa. Introdurremo il bilancio sociale, una forma semplificata ed agevole da comprendere del bilancio comunale, illustrato ai cittadini in assemblee pubbliche. Attiveremo il bilancio partecipativo, uno strumento di democrazia e trasparenza: per ogni quartiere e frazione l’ente stanzierà un importo del bilancio e saranno assemblee di cittadini a decidere quale progetto realizzare sul proprio territorio. Modificheremo il regolamento comunale per introdurre il referendum consultivo: i cittadini potranno esprimere il loro assenso o dissenso sulle iniziative più importanti dell’amministrazione. Difenderemo e tuteleremo i beni comuni, mantenendone la proprietà pubblica e sottraendoli alle logiche del profitto privato”.

‘Progetto Comune’ ha anche presentato i nomi dei primi 6 candidati: “Giulia Longo, diciotto anni, studentessa al quinto anno del liceo classico G. D. Cassini di Sanremo, attiva nel sindacato Rete degli Studenti e sensibile a temi di attualità e giustizia sociale. Si interessa alla letteratura e alla politica, è appassionata di dibattito ed è alla sua prima esperienza elettorale; Ersilia Ferrante, nata a Palma Campania (NA), da quando aveva 12 anni vive a Sanremo, città che le piace e dove sono nate le sue due figlie. Avvocato Cassazionista del Foro di Imperia, ha subìto l’ingiusto accorpamento del Tribunale sanremese a quello del capoluogo. Da qualche anno si è specializzata in diritto dei migranti. È iscritta a Sinistra Italiana e per questo partito si è presentata alle ultime elezioni regionali e politiche. Ama la letteratura, il teatro e la musica, particolarmente la canzone d’autore. È iscritta a alcune associazioni cittadine e ritiene che alla cultura vada riconosciuto un ruolo primario da parte della amministrazione locale; Alessandra Savona, nata a Sanremo nel 1967. Nel 1985 diplomata all’Istituto Magistrale “Don Bosco “ dí Vallecrosia. Cresciuta e vissuta a Bordighera fino al 2000 ove era floricoltrice nell’azienda della madre. Trasferita a Sanremo per motivi di “matrimonio” Ha poi fatto la mamma a tempo pieno fino al 2009. Madre due figli, uno studente universitario e una ragazza con disabilità che frequenta il centro di formazione professionale SEI CPT. Grazie alla figlia ha sviluppato una certa sensibilità verso le categorie più deboli. Dal 2009 lavora nelle scuole, per i primi 5 anni come assistente educatrice degli alunni disabili e dal 2014 come insegnante di Scuola Primaria. Tra i soci fondatori della Polisportiva Integrabili, associazione che si occupa dell’inserimento delle persone diversamente abili nel mondo dello sport, ha fatto parte del consiglio direttivo per alcuni anni. Ha sempre partecipato con interesse a iniziative, corsi e gruppi rivolti alla genitorialità. Appassionata di musica e di teatro; Paolo Germano, maturità classica al Liceo G.D. Cassini, laurea in chimica all'università di Genova, docente di chimica all'Istituto parificato periti chimici Di Negro di Genova, ricercatore in Biofisica all'Istituto di Farmacologia dell'Università di Genova, informatore scientifico del farmaco per Boehringer Ingelheim Italia, pensionato. Consigliere comunale a Bordighera e Portavoce provinciale Verdi, nei primi anni '90. Volontario centralinista CAF CGIL SPI, volontario autista LILT, volontario Arkus canile Pluto's Residence di Beuzi, attore compagnie Messa in Scena ed Emporio del Teatro, cantante coro FilHarmonia, Bordi...Gotto, allenatore di calcio Sanremese; Alberto Pin, nato a Sanremo nel 1965 Famiglia antifascista (Avv. Nino Bobba) e madre staffetta, diplomato impiegato in azienda privata da 25 anni, forte propensione verso le dinamiche della Sanità Pubblica, responsabile Comunicazione Federazione Rifondazione Provincia Imperia, membro del Comitato Politico Regionale Ligure di Rifondazione Comunista, coordinatore Unione Popolare Provincia Imperia, cofondatore Progetto Comune Taggia e Sanremo, cofondatore Brigata Solidarietà; Robert von Hackwitz, nato a Sanremo, 54 anni, sposato. Lavora come sistemista/programmatore per l’Unione Sindacale di Base e fa parte del Dipartimento Comunicazione nazionale dell’organizzazione sindacale. Ha fatto parte dell’associazione Sanremo Sostenibile ricoprendo anche il ruolo di vicepresidente. E’ stato tra i fondatori del movimento di cittadinanza “Sanremo Attiva”. Ha ricoperto il ruolo di consigliere comunale dal luglio 2017 al giugno 2019. E’ attivista del Coordinamento Imperiese Acqua pubblica, attivista dell’associazione Attac e socio dell’A.N.P.I. Appassionato delle materie afferenti alla propria attività lavorativa e della tecnologia in generale ma anche studioso dilettante di materie giuridiche”.