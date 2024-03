A Vallecrosia la prima edizione del Musicbox Festival: “Musica originale e indipendente: c’è ancora musica a Ponente”

“Musica originale e indipendente: c’è ancora musica a Ponente”, questo lo slogan del neonato Musicbox Festival che vedrà il proprio “volume 1” sabato 20 aprile allo storico Music Box della famiglia Secco a Vallecrosia.

Per questa prima edizione la line-up sarà tutta ventimigliese, con gruppi storici dell’underground ponentino, come i Nomoremario e i Primula Nera, connessioni liguri e Giamaicane con i Blessed Rebels, e il cantautorato 'made in Riviera' di Amado, ideatore del festival la cui missione fondamentale, come dice lo slogan, è ospitare musica originale. Bando alle cover quindi, spazio ai creativi.

Le prevendite sono già disponibili in diversi point del Ponente.