Elezioni Sanremo: “Spuma e Sardenaira”, grande partecipazione di pubblico per l’evento con Gianni Rolando (foto)

Grande partecipazione ieri sera al Caffè Roma di via Roma a Sanremo per il primo appuntamento di “Spuma e Sardenaira”, momento di ascolto e confronto con la cittadinanza.



“C’è stata tanta adesione,- afferma il candidato sindaco del centro destra unito Gianni Rolando -, tantissimi i temi toccati insieme alla cittadinanza, come ad esempio i parcheggi, gli asfalti, i nostri amici a 4 zampe e quant’atro, molti amici e amiche che mi hanno dato ancora più stimoli per porre le basi per la Sanremo di domani!”



Prossimo appuntamento il 13 marzo alle 18 alla Gelateria Garibaldi di corso Garibaldi 49.