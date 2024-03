15 Marzo Giornata mondiale del sonno: 6 consigli per un sonno di qualità

Ogni anno il secondo venerdì del mese si celebra la Giornata mondiale del sonno. Dormire è essenziale nella vita di un individuo e per questo nel 2008 la World Association of Sleep Medicine (Associazione Mondiale della Medicina del Sonno) ha deciso di istituire una giornata dedicata al sonno. Lo scopo è portare all’attenzione generale l’importanza di un sonno di qualità, l’aumento dei disturbi del sonno e le diverse soluzioni possibili per migliorare e prevenire i problemi legati al sonno.

Secondo l’AIMS, l'Associazione Italiana di Medicina del Sonno, un terzo degli adulti presenta sintomi di insonnia e per il 10% della popolazione l’insonnia è un problema persistente. Il sonno non è solo un momento di pausa, ma un processo fisiologico essenziale per la salute dell’organismo. Ma come migliorare il proprio sonno e svegliarsi riposati al mattino?

1. Seguire una routine

Ti sei accorto che anche senza sveglia ti alzi sempre alla stessa ora? Questo è dovuto al fatto che il corpo umano ha al suo interno un orologio biologico, in grado di regolare il ritmo sonno-veglia o ritmo circadiano. Un modo per migliorare il sonno è quello di avvicinare le nostre abitudini di vita al ritmo interno. Andare a dormire e svegliarsi alla stessa ora, anche nel weekend e ridurre gli stimoli prima di andare a letto sono tecniche utili a questo scopo.

2. Osserva dove dormi

L’ambiente dedicato al sonno deve essere adatto allo scopo. Un letto con materasso confortevole, tinte rilassanti sulle pareti, luci soffuse e tende oscuranti, sono dei dettagli che possono fare la differenza tra un sonno di qualità e una notte piena di risvegli.

Attenzione anche alla temperatura della camera da letto. Secondo alcuni studi l’intervallo di temperatura ideale per dormire è tra i 20°C e i 25°C.

3. Si all’esercizio fisico, ma non poco prima di dormire

L’attività fisica quotidiana sappiamo che ha effetti positivi sul corpo e la mente. Anche per quanto riguarda il sonno si consiglia di dedicare almeno 30 minuti della propria giornata all’esercizio. Attenti però all’orario. Lo sport infatti, fa aumentare il ritmo cardiaco, produce ormoni che ci rendono più attivi e aumenta la temperatura del proprio corpo. Per questi motivi sarebbe meglio completare l’allenamento 1-2 ore prima di andare a letto.

4. Attenzione a tavola

Quello che mettiamo in tavola può influire notevolmente sulle abitudini del sonno. La cena dovrebbe essere composta da cibi facilmente digeribili, come legumi, verdure, carni magre e pesce. Limitate i condimenti e cercate di evitare caffeina, teina, cioccolata e alcolici.

Se prima di andare a letto avete bisogno di uno snack cercate alternative sane e leggere. Se avete bisogno di idee potete consultare ad esempio la sezione snack del volantino tigros, dove si trovano ad esempio gallette di riso, wasa, crackers integrali ecc.

5. Rilassa la mente

La frenesia della giornata, insieme allo stress, possono lasciare il nostro corpo in una sorta di sovrastimolazione ed eccitazione. Per rendere il processo di addormentamento più semplice è utile far rilassare la mente prima di mettersi al letto. Ascolta un audiolibro, crea una playlist di musica rilassante, concentrati sul tuo respiro, segui un corso per imparare tecniche di meditazione e rilassamento. I risultati saranno sorprendenti.

6. No allo smartphone

È abitudine comune guardare le news della giornata, le foto degli amici o scrivere qualche messaggio prima di dormire. Purtroppo, seppure sembri un’attività rilassante, in realtà penalizza la qualità del sonno. La luce blu dello schermo infatti, influisce sulla produzione di melatonina oltre ad avere potenziali effetti dannosi sugli occhi.

Il 15 Marzo è alle porte, un’occasione perfetta per rivedere le proprie abitudini e migliorare il nostro riposo. Perché dormire bene non è un lusso, ma una necessità!