Ventimiglia, incendio in via San Secondo: ad originare il rogo un fuoco acceso da senzatetto

Vigili del fuoco e investigatori al lavoro per stabilire con esattezza la dinamica dell'incendio che ieri sera ha interessato lo scantinato di una palazzina in via San Secondo a Ventimiglia.

Una quindicina gli intossicati e tra questi anche 5 minorenni e una donna in stato di gravidanza. Da quanto si apprende ad aver causato il rogo pare sia stato un fuoco acceso in una cantina che alcuni senzatetto avrebbero innescato per riscaldarsi e cucinare.

Le fiamme alte poi avrebbero interessato alcuni rifiuti e materassi presenti all'interno e, vista la mancanza di finestrev in poco tempo il vano si è riempito di fumo che ha raggiunto anche la tromba delle scale interessando quindi tutto lo stabile. Ed è per questo che si è resa necessaria, da parte dei pompieri, di polizia e carabinieri nonchè dei sanitari accorsi, l'evacuazione dello stabile in cui risiedevano, legalmente, famiglie straniere di nazionalità pakistana e bengalese.

Già nella notte circa dieci inquilini della palazzina, dopo gli accertamenti di rito, sono stati dimessi. Gli altri invece, rimangono ricoverati per precauzione.