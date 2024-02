Sanremo: Freddy Colt presenta il suo romanzo ‘La Grande Leggenda’ alla Libreria Ubik Sanremolibri

Dopo il debutto con successo al museo di Villa Luca di Coldirodi, prosegue la serie di presentazioni del romanzo epico “La Grande Leggenda”, seconda opera di narrativa firmata da Faris La Cola, più noto come Freddy Colt. Domenica 3 marzo alle ore 17 l’appuntamento è alla Libreria Ubik Sanremolibri di Via Roma per scoprire insieme all’autore la vicenda avventurosa di un manipolo di eroi che, in un’isola non trovata, sono chiamati a ripristinare l’ordine e la pace. Una storia collocata in un tempo remoto, ma non troppo; una storia che ripete i canoni dell’eterna lotta tra forze sopraffatrici e coloro che intendono far prevalere la giustizia e la libertà. I sovrani e feudatari dell’Isola in questione sfidano un tiranno, soggiogato dalle forze del Male, attraverso notevoli peripezie contro schiere di guerrieri, belve misteriose, avversità dei mari e strade impervie. Il romanzo unisce un gusto fantasy “alla Tolkien” ad una sua cifra del tutto originale, con elementi di araldica, di etica cavalleresca, ma soprattutto di simbologia esoterica.

A parlarne con l’autore, domenica pomeriggio, ci sarà il giovane antropologo e scrittore sanremese Alessio Bellini. Il libro è edito da Lo Studiolo e si trova in libreria al prezzo di euro 16.