Ventimiglia: sabato prossimo, incontro con la direttrice della banda cittadina per ripercorrere la storia dell'associazione

Sabato 2 marzo, dalle ore 15.00, la Sezione Soci Coop di Ventimiglia e la Banda Musicale 'Città di Ventimiglia' organizzano un incontro pubblico con la Direttrice della storica banda cittadina, Diandra Di Franco, per ripercorrere attraverso racconti e narrazioni la storia dell’associazione civica che quest’anno compie 171 anni.



"In questa occasione la sede della Banda Musicale 'Città di Ventimiglia' verrà aperta al pubblico - spiegano dal Comitato della Banda Musicale intemelia - dando modo ai partecipanti di visionare una ricca collezione di fotografie, spartiti e strumenti d’epoca. Questi eventi sono pensati per mantenere vive storia e tradizioni della città, per non smarrire memoria delle nostre radici e della nostra cultura, pertanto l’invito è aperto a tutti e l’ingresso sarà libero e gratuito".