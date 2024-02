Bordighera, l'8 marzo il Liber Theatrum porta in scena “Chi dice donna dice…” (Foto)

In occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne, venerdì 8 marzo alle 21, all'ex chiesa Anglicana a Bordighera andrà in scena “Chi dice donna dice…”.

Lo spettacolo teatrale del Liber Theatrum con la regia di Diego Marangon accompagnerà il pubblico in un viaggio divertente, leggero e solo apparentemente superficiale nel mondo femminile, offrendo spunti di riflessione sulla condizione della donna nella nostra società, alla costante ricerca della sua vera dimensione e in continuo ballottaggio tra giuste ambizioni, modernità e sempre più datati stereotipi maschili.

Saliranno sul palco Ambra Moretto, Barbara Piombo, Jacqueline Veneziano, Laura Sibilla, Letizia Zito, Mimma Palumbo, Mirella Fazzolari e Monica Gragnani che saranno accompagnate al pianoforte da Francesco Gragnani. L'ingresso all'evento, che ha il patrocinio della città di Bordighera, è libero fino a esaurimento posti.