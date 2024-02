San Lorenzo al Mare, si ribalta con l'auto sull'Aurelia: conducente illeso

Si con l’auto per cause ancora in via d’accertamento ma, fortunatamente, non riporta ferite. E’ accaduto questa notte, poco prima delle 4, sull’Aurelia a San Lorenzo al Mare.

Un giovane che stava viaggiando a bordo dell’auto, ne ha perso il controllo terminando la sua corsa ‘sottosopra’. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, avvertiti da altri automobilisti di passaggio.

I militari hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’auto. L

’uomo a bordo del mezzo è uscito praticamente illeso, nonostante la grande paura.