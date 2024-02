Sabato 17 febbraio: Rocking Dogs all'Impekabile!

Sguinzaglia il tuo rock'n'roll! Sabato 17 febbraio l'Impekabile Bar-Risto-Grill di Bussana ospita "Rocking Dogs", una serata all'insegna della buona musica e dell'amore per i nostri amici a quattro zampe.

“Una serata da cani” all'Impekabile Bar-Risto-Grill di Bussana, un locale che si distingue per la sua cucina ricercata e la sua panoramica posizione sulla pista ciclabile del Parco costiero e della Riviera dei Fiori. L'evento che inizierà alle ore 19 e durerà fino a mezzanotte, vedrà alternarsi in modo gratuito tre band :

Teatro di Pan: con la loro musica energica e coinvolgente, ti faranno ballare e cantare a squarciagola.

Big Trouble rock band: il rock puro e duro che ti manderà in visibilio.

Eugenio Ripepi: un artista poliedrico che ti sorprenderà con la sua musica e il suo talento.

Parte del ricavato della serata andrà a sostegno dell'ENPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, per aiutare i nostri amici a quattro zampe in difficoltà. Potrai inoltre contribuire con una donazione libera presso lo stand dedicato all'associazione, dove potrai anche ricevere informazioni sulle loro attività.

Non mancare! È un'occasione per fare del bene, gustare la cucina ricercata dell'Impekabile e vivere una serata di musica e divertimento in un contesto unico.

Per maggiori informazioni e per prenotare, visitate la pagina Facebook o contattate il locale al 348 876 2060.