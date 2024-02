Gruppo Cozzi Parodi - D Marin: firmato accordo per lo sviluppo dei Aregai e Marina di San Lorenzo (video)

“La Marina degli Aregai e quella di San Lorenzo sono strategiche a livello di marketing territoriale, per le loro specificità e per l’ampliamento dei servizi – dice il vice presidente della Regione Liguria con delega al Marketing Territoriale Alessandro Piana -, per la bellezza paesaggistica e per il ruolo di porta di accesso alla Liguria, dal blu della costa al mare verde dell’entroterra. D- Marin e il Gruppo Cozzi Parodi dimostrano oggi di investire sempre di più in innovazione, responsabilità ambientale e sociale, in formazione dedicata e in un forte coinvolgimento a livello di comunità locale. Ecco perché siamo orgogliosi dell’ingresso di questi due nuovi porti turistici in una rete consolidata di alto livello internazionale. Ancora una volta la nostra imprenditoria punta sull’amore del territorio e su un nuovo sviluppo pronto ad accogliere i viaggiatori sempre più esigenti, andando a potenziare l’offerta globale della Liguria”.

Informazioni su D-Marin

D-Marin, la rete di porti turistici di alto livello, è stata fondata nel 2003 e ha sede in Grecia. Gestisce 26 porti turistici in Spagna, Italia, Malta, Croazia,Montenegro, Albania,Grecia, Turchia e negli Emirati Arabi Uniti, per un totale di oltre 13.000 posti barca e strutture di bacino di carenaggio che possono ospitare oltre 3.000 imbarcazioni. D-Marin si impegna a fornire un'esperienza di navigazione gratificante offrendo una qualità eccezionale e il più alto livello di assistenza ai propri clienti privati e partner commerciali.