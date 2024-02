Festival di Sanremo 2024: i tassisti ringraziano Municipale e Amministrazione e lanciano l'idea Ztl per il futuro

Una Ztl in tutto il centro di Sanremo, in occasione dei prossimi Festival della Canzone. E’ questa la proposta che viene lanciata alla prossima Amministrazione comunale e al comando della Polizia Locale, dal consorzio RadioTaxi di Sanremo, proprio al termine della kermesse canora matuziana.

Lo fa il vice Presidente, Davide Delbò’, che ha approfittato anche per ringraziare chi ha lavorato attorno al Festival, sia in chiave organizzativa che gestionale: “In particolare il comandante Fulvio Asconio – dice Delbò - e gli agenti della Polizia Locale per l’aiuto che ci hanno dato per tutta la settimana. E’ stata un periodo complicato ma, grazie a loro, siamo riusciti a fare un ottimo lavoro. Un ringraziamento anche al Sindaco e all’Assessore Faraldi. Abbiamo anche contattato direttamente Amadeus per ringraziarlo”.

Come per i commercianti del cosiddetto ‘food & beverage’ anche i tassisti hanno registrato un ottimo incremento del lavoro, attestatosi intorno al 15/20% in più dell’anno scorso, confermando che il Festival è davvero un ottimo ‘affare’ per tutta la città, sia direttamente che indirettamente.

Ora Delbò lancia quindi una proposta interessante per rendere tutto il centro città una Ztl: “E’ ovviamente un’idea – ha detto – che deve essere vagliata e verificata nei suoi particolari dalle autorità competenti. Ma, vista la situazione del traffico la proponiamo per fare in modo che, dalle prossime edizioni del Festival, si possa circolare con maggiore tranquillità”.

L’idea è quella di rendere Ztl tutta la zona compresa tra corso Garibaldi e piazza Cesare Battisti, lasciando il transito in via Nino Bixio. Da valutare l’eventualità di renderla a doppio senso, visto che con la chiusura non ci sarebbe quello verso Ventimiglia. “Ovviamente – termina Delbò – bisognerà dare la possibilità di entrare a chi ne ha diritto. Penso ai titolari di posti auto all’interno del perimetro, chi ha un'attività lavorativa o chi deve andare negli alberghi, senza dimenticare gli stessi taxi, le forze dell’ordine, i mezzi di soccorso”.

L’idea è quella di rendere il centro una Ztl tra le 8 del mattino e le 21. Ovviamente spetterà alla prossima Amministrazione prendere in carico di questa idea ed affidare uno studio alla Polizia Municipale.