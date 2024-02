Decoro e pulizia a Ventimiglia: nuovi interventi per il quartiere di Roverino (Foto e video)

Lavaggio strade, sfalcio dell'erba, controlli dei tombini della fogna, pulizia delle caditoie e aumento dei passaggi di svuotamento dei bidoni della raccolta differenziata sono alcuni degli interventi che sono stati fatti o che sono previsti a breve a Roverino, frazione di Ventimiglia.

L'assessore di Ventimiglia con le deleghe Ambiente, Igiene e nettezza urbana, Ciclo delle acque e Pari opportunità Milena Raco, ieri, ha infatti chiesto un'ordinanza che prevede il prolungamento della 'zona oro' per il popoloso quartiere ventimigliese. "Il quartiere di Roverino è sotto la nostra stretta attenzione perché ci siamo resi conto che negli ultimi anni, essendo dislocato dal centro, ha patito lo scotto di un capitolato nato a ore. Il monte ore va diviso per tutte le frazioni della città per le quali è previsto, da capitolato, un intervento al mese" - dichiara Raco - "E' stata mia cura chiedere la firma di una nuova ordinanza, che arriverà a breve, che prevede un prolungamento della 'zona oro' che prima comprendeva il lavaggio ciclico con soffiatore, spazzamento misto e autobotte fino all'ingresso del cimitero mentre ora andrà a comprendere corso Limone Piemonte fino allo svincolo autostradale. E' un servizio molto buono, le strade potranno essere lavate e pulite come si deve".

Sono già stati effettuati interventi che riguardano lo sfalcio dell'erba, il controllo dei tombini e la pulizia delle caditoie. "Per quanto riguarda lo sfalcio dell'erba molti interventi sono stati fatti anche nelle piazze più dislocate di Roverino. L'unica pecca è che a oggi le ore per lo sfalcio sono finite e ora attendiamo che il primo maggio riparta il monte ore. Siamo in attesa della conferma che la cooperativa, che ha il subappalto per Teknoservice per lo sfalcio, ci dia la disponibilità a integrare con più ore che sarà cura del Comune andare poi a sopperire" - fa sapere l'assessore Raco - "Mi sono, inoltre, chiesto l'intervento su tutte le caditoie di Roverino e un controllo dei tombini della fognatura. Roverino, dal sottopasso fino a via Caduti del Lavoro, ha avuto un intervento su tutte le caditoie".

Per i 'furbetti' dei rifiuti, che lasciano spazzatura e ingombranti lungo la strada, l'assessore Raco ha sottolineato che il "Comune è in attesa delle telecamere. Inoltre, con una delibera di Giunta abbiamo aumentato il numero dei passaggi di svuotamento, invece di riempire la città di bidoni".

Per il quartiere di Roverino, dove è previsto il 'porta a porta', l’assessore e la ditta appaltatrice hanno anche convocato tutti gli amministratori di condominio, affinché venga rispettato quanto previsto da capitolato, ovvero che le batterie di competenza vengano mantenute all’interno degli spazi condominiali. "Il capitolato prevede, infatti, il 'porta a porta' da Largo Torino a Porra, perciò, le batterie che ad oggi vediamo lungo le strade, sono state semplicemente dismesse dai condomini, ovviando al regolamento previsto" - afferma l'assessore Raco - "L'indirizzo della nuova amministrazione è di rispettare scrupolosamente il regolamento vigente, previa richiesta di rimodulazione, ove ritenuta necessaria. Certo è che le preoccupazioni dei residenti per le postazioni oggi in essere, vengono a cessare vista l'imminente rimozione dei bidoni verdi dell’indifferenziata non più previsti dalla normativa europea, alla quale la città di Ventimiglia non deciderà di tirarsi indietro, difatti, tutti gli amministratori di condominio convocati si sono dimostrati molto disponibili a rispettare quanto previsto da capitolato e il risultato porterà lustro al quartiere e alla città".